https://ria.ru/20211217/pobeditelya-1764213172.html

Объявлены 70 победителей Осеннего кубка чемпионата CASE-IN

Объявлены 70 победителей Осеннего кубка чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 17.12.2021

Объявлены 70 победителей Осеннего кубка чемпионата CASE-IN

Победителями и призерами в финале Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который является одним из проектов президентской платформы... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:02

2021-12-17T13:02

2021-12-17T13:02

общество

образование

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Победителями и призерами в финале Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей, стали 70 будущих и молодых специалистов из 15 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Финал Осеннего кубка собрал 257 участников – школьников, студентов и молодых специалистов компаний ТЭК, а также представителей отраслевых министерств и ведомств страны. На финал приехали 16 школьных команд из 10 регионов страны, которые соревновались за победу во всероссийском соревновании среди школьников по решению инженерных кейсов. Юные инженеры по заданию компании "Сибур" изучили свойства вторичного сырья, полученного после переработки полимеров, и поделились способами снизить его стоимость.В 2021 году Осенний кубок чемпионата CASE-IN был включен в план основных мероприятий Года науки и технологий в России. Единая тема сезона – "Устойчивое развитие". За главные призы Осеннего кубка соревновались 69 молодежных команд: участники Школьной лиги, Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов и Молодежного чемпионата "БРИКС: устойчивое развитие".Он напомнил, что участники чемпионата также смогут отправиться в бесплатные туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".Основатель и сопредседатель оргкомитета CASE-IN Артем Королев добавил, что чемпионы-школьники получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 42 вуза-партнера проекта, студенты смогут поступить на льготных условиях в аспирантуру и магистратуру 20 вузов-партнеров, а молодых работников отраслевых компаний ждут новые карьерные возможности. Помимо этого, лучшие участники отправятся на отраслевые молодежные образовательные форумы.Международный инженерный чемпионат CASE-IN − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

https://ria.ru/20210615/tekhnologii-1737101778.html

https://ria.ru/20210531/final-1734905398.html

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общество, образование, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")