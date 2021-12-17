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Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках
Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках - РИА Новости, 17.12.2021
Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках
Приморские пляжи на Кубани сменили летние шезлонги на межсезонные кресла и готовы принять отдыхающих на новогодние праздники, сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:46
2021-12-17T15:46
2021-12-17T15:46
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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Приморские пляжи на Кубани сменили летние шезлонги на межсезонные кресла и готовы принять отдыхающих на новогодние праздники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Наши приморские города уже готовы к встрече гостей в период новогодних каникул. Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Он добавил, что на специально оборудованных площадках туристы смогут отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами.Кроме того, в преддверии праздников на набережных городов-курортов установили праздничные инсталляции.
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отдых, море, краснодарский край, новый год, новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, туризм, курорт, праздники
Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках
Кубанские пляжи подготовили к встрече гостей в период новогодних каникул
КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Приморские пляжи на Кубани сменили летние шезлонги на межсезонные кресла и готовы принять отдыхающих на новогодние праздники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наши приморские города уже готовы к встрече гостей в период новогодних каникул. Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на специально оборудованных площадках туристы смогут отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами.
Кроме того, в преддверии праздников на набережных городов-курортов установили праздничные инсталляции.