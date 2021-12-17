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Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках

Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках - РИА Новости, 17.12.2021

Пляжи на Кубани подготовили для приема отдыхающих на новогодних праздниках

Приморские пляжи на Кубани сменили летние шезлонги на межсезонные кресла и готовы принять отдыхающих на новогодние праздники, сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:46

2021-12-17T15:46

2021-12-17T15:46

туризм

отдых

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вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Приморские пляжи на Кубани сменили летние шезлонги на межсезонные кресла и готовы принять отдыхающих на новогодние праздники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Наши приморские города уже готовы к встрече гостей в период новогодних каникул. Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Он добавил, что на специально оборудованных площадках туристы смогут отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами.Кроме того, в преддверии праздников на набережных городов-курортов установили праздничные инсталляции.

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