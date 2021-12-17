https://ria.ru/20211217/pistolet-1764153610.html

Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"

Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше" - РИА Новости, 17.12.2021

Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"

Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T04:19

2021-12-17T04:19

2021-12-17T04:48

культура

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

культура

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше", говорится в ордере на изучение данных телефона актера.В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок."Он (Болдуин – ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

https://ria.ru/20211203/baldwin-1761945083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма