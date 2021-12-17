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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/pistolet-1764153610.html
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше" - РИА Новости, 17.12.2021
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"
Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:19
2021-12-17T04:48
культура
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше", говорится в ордере на изучение данных телефона актера.В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок."Он (Болдуин – ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
04:19 17.12.2021 (обновлено: 04:48 17.12.2021)
 
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"

Актер Алек Болдуин перед гибелью оператора на съемках попросил "пистолет побольше"

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Julie Jacobson
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше", говорится в ордере на изучение данных телефона актера.
В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.
"Он (Болдуин – ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.
Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 05:07Культура
Болдуин заявил, что пистолет на съемках выстрелил самопроизвольно
 
КультураВ миреСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)КультураУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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