https://ria.ru/20211217/peskov-1764315315.html

Песков назвал темы, на которые не стоит шутить

Песков назвал темы, на которые не стоит шутить - РИА Новости, 17.12.2021

Песков назвал темы, на которые не стоит шутить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, по его... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:27

2021-12-17T19:27

2021-12-17T19:27

общество

дмитрий песков

тина канделаки (тинатин канделаки)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, по его словам, там нет места для юмора."Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора. А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво", - сказал Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI.

https://ria.ru/20210704/shutki-1739812507.html

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общество, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), россия