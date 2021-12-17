https://ria.ru/20211217/peskov-1764307519.html

Запад во всем винит Россию, заявил Песков

Запад во всем винит Россию, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Запад во всем винит Россию, заявил Песков

Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:44

2021-12-17T18:44

2021-12-17T18:50

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы же ощущаете, что нас винят во всем. Во всем виновата Россия. Это такой общий тренд в коллективном Западе, тут даже нельзя говорить про отдельные страны", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.У России прекрасные двусторонние отношения с западными странами, но есть некий коллективный разум, который во всем винит РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

https://ria.ru/20211217/druzya-1764296181.html

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в мире, дмитрий песков, россия