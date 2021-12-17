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Запад во всем винит Россию, заявил Песков
Запад во всем винит Россию, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021
Запад во всем винит Россию, заявил Песков
Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:44
2021-12-17T18:50
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы же ощущаете, что нас винят во всем. Во всем виновата Россия. Это такой общий тренд в коллективном Западе, тут даже нельзя говорить про отдельные страны", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.У России прекрасные двусторонние отношения с западными странами, но есть некий коллективный разум, который во всем винит РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
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в мире, дмитрий песков, россия
18:44 17.12.2021 (обновлено: 18:50 17.12.2021)
 
Запад во всем винит Россию, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Запад во всем винит Россию, это общий тренд

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы же ощущаете, что нас винят во всем. Во всем виновата Россия. Это такой общий тренд в коллективном Западе, тут даже нельзя говорить про отдельные страны", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
У России прекрасные двусторонние отношения с западными странами, но есть некий коллективный разум, который во всем винит РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17:54
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В миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
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