18:31 17.12.2021 (обновлено: 18:57 17.12.2021)
Песков объяснил, почему западные СМИ очерняют Путина
Пресс-секретарь Путина Песков: западные СМИ выполняют задания спецслужб
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Западное информационное пространство не такое свободное, как кажется, оно выполняет задания своих спецслужб и администраций, и многие не любят президента РФ Владимира Путина, поэтому "готовы хоть черта лысого достать и поставить в качестве главного конкурента", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Западное информационное пространство - оно не такое уж и свободное, как кажется. Точнее, оно совсем несвободное. Оно во многом выполняет функции агента. Не иноагента, а местного агента – спецслужб, своих властей. И многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы в России был другой президент. Чтобы был президент, который не будет говорить про красные линии, чтобы в России был президент, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ… который разрешит гей-парады… который будет разбазаривать российскую территорию… который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске", - сказал Песков в интервью в эфире RTVI.
"Поэтому они готовы хоть "черта лысого достать" и поставить в качестве главного конкурента", - добавил он.