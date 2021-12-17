https://ria.ru/20211217/peskov-1764304397.html

Песков объяснил, почему западные СМИ очерняют Путина

Песков объяснил, почему западные СМИ очерняют Путина - РИА Новости, 17.12.2021

Песков объяснил, почему западные СМИ очерняют Путина

Западное информационное пространство не такое свободное, как кажется, оно выполняет задания своих спецслужб и администраций, и многие не любят президента РФ... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:31

2021-12-17T18:31

2021-12-17T18:57

в мире

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Западное информационное пространство не такое свободное, как кажется, оно выполняет задания своих спецслужб и администраций, и многие не любят президента РФ Владимира Путина, поэтому "готовы хоть черта лысого достать и поставить в качестве главного конкурента", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Западное информационное пространство - оно не такое уж и свободное, как кажется. Точнее, оно совсем несвободное. Оно во многом выполняет функции агента. Не иноагента, а местного агента – спецслужб, своих властей. И многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы в России был другой президент. Чтобы был президент, который не будет говорить про красные линии, чтобы в России был президент, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ… который разрешит гей-парады… который будет разбазаривать российскую территорию… который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске", - сказал Песков в интервью в эфире RTVI."Поэтому они готовы хоть "черта лысого достать" и поставить в качестве главного конкурента", - добавил он.

https://ria.ru/20211217/putin-1764305992.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия