19:19 17.12.2021 (обновлено: 19:27 17.12.2021)
Диалог с Россией должен вестись по принципу взаимности, считают в Госдепе
Госдепартамент США: переговоры с Россией должны проводиться по принципу взаимности
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Переговоры с РФ должны проводиться на фоне взаимности, у Запада также есть ряд обеспокоенностей поведением РФ, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Любой диалог с Россией должен идти на основе взаимности. У нас много озабоченностей, связанных с опасным и угрожающим поведением России, и они поднимаются при каждой возможности", - сказал представитель госдепа.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.