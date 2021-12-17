https://ria.ru/20211217/peregovory-1764313366.html

Диалог с Россией должен вестись по принципу взаимности, считают в Госдепе

Диалог с Россией должен вестись по принципу взаимности, считают в Госдепе - РИА Новости, 17.12.2021

Диалог с Россией должен вестись по принципу взаимности, считают в Госдепе

Переговоры с РФ должны проводиться на фоне взаимности, у Запада также есть ряд обеспокоенностей поведением РФ, заявил в пятницу высокопоставленный представитель РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:19

2021-12-17T19:19

2021-12-17T19:27

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Переговоры с РФ должны проводиться на фоне взаимности, у Запада также есть ряд обеспокоенностей поведением РФ, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764306241.html

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в мире, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша, нато, россия