16:21 17.12.2021 (обновлено: 17:03 17.12.2021)
Минск предложил Варшаве провести приграничные переговоры
Минобороны Белоруссии предложило Польше провести приграничные переговоры
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Минобороны Белоруссии предложило Польше провести приграничные переговоры для обсуждения "критических" вопросов для сторон, а также провести одновременные в двух странах верификационные мероприятия в рамках региональных мер доверия и безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
Согласно сообщению, первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко провел ряд встреч с военными атташе, в том числе Польши. В качестве основной темы был затронут вопрос напряженности на государственной границе Белоруссии.
"Отдельно польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным пресс-службы, "также предложено незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Республики Польша, так и Республики Беларусь в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения". В ведомстве считают, что эти шаги дадут старт конструктивному диалогу.
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Согласно сообщению, встречи проведены также с военными атташе Китая, Азербайджана, Чехии и Венгрии. В целом, как говорится в сообщении, на встречах "указано на неконструктивность существующих отношений со стороны отдельных стран "пояса добрососедства" и однобокость подачи с их стороны информации, в том числе в дипломатических учреждениях на территории других стран". "Указано, что позиция отказа от диалога и мероприятий контроля над вооружениями не способствует установлению добрососедских отношений", - отмечается там.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.