https://ria.ru/20211217/peregovory-1764272200.html

Минск предложил Варшаве провести приграничные переговоры

Минск предложил Варшаве провести приграничные переговоры - РИА Новости, 17.12.2021

Минск предложил Варшаве провести приграничные переговоры

Минобороны Белоруссии предложило Польше провести приграничные переговоры для обсуждения "критических" вопросов для сторон, а также провести одновременные в двух РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:21

2021-12-17T16:21

2021-12-17T17:03

в мире

белоруссия

польша

министерство обороны белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229037_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_aabd03590b3dba65689889c4c500b417.jpg

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Минобороны Белоруссии предложило Польше провести приграничные переговоры для обсуждения "критических" вопросов для сторон, а также провести одновременные в двух странах верификационные мероприятия в рамках региональных мер доверия и безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского оборонного ведомства.Согласно сообщению, первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко провел ряд встреч с военными атташе, в том числе Польши. В качестве основной темы был затронут вопрос напряженности на государственной границе Белоруссии."Отдельно польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным пресс-службы, "также предложено незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Республики Польша, так и Республики Беларусь в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения". В ведомстве считают, что эти шаги дадут старт конструктивному диалогу.Согласно сообщению, встречи проведены также с военными атташе Китая, Азербайджана, Чехии и Венгрии. В целом, как говорится в сообщении, на встречах "указано на неконструктивность существующих отношений со стороны отдельных стран "пояса добрососедства" и однобокость подачи с их стороны информации, в том числе в дипломатических учреждениях на территории других стран". "Указано, что позиция отказа от диалога и мероприятий контроля над вооружениями не способствует установлению добрососедских отношений", - отмечается там.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211124/pushkov-1760456841.html

https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763375116.html

https://ria.ru/20211205/granitsa-1762287918.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии