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В Кремле ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности
В Кремле ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности
Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра, об этом было сказано, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:17
2021-12-17T15:17
2021-12-17T15:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра, об этом было сказано, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам."Сказано о готовности начать переговоры завтра", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то сроки, установленные Москвой для изучения Вашингтоном предложений.
https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764247871.html
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, нато, россия
В Кремле ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности
Песков: Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра