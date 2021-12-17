https://ria.ru/20211217/peregovory-1764244627.html

Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности

Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности

Москва уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:35

2021-12-17T14:35

2021-12-17T15:47

сша

в мире

сергей рябков

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее российский МИД опубликовал проект двустороннего договора с США о гарантиях безопасности."Мы свою команду сформировали, у нас есть понимание, что это будет межведомственный формат. Все эксперты, занимающиеся этой тематикой, с нашей стороны в готовности", - сказал Рябков."Мы призываем коллег быстро определиться и назначить представителей, которые вступят с нами в эти переговоры", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20211217/peregovory-1764238281.html

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сша, в мире, сергей рябков, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)