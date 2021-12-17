https://ria.ru/20211217/peregovory-1764244627.html
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности
Москва уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:35
2021-12-17T14:35
2021-12-17T15:47
сша
в мире
сергей рябков
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее российский МИД опубликовал проект двустороннего договора с США о гарантиях безопасности."Мы свою команду сформировали, у нас есть понимание, что это будет межведомственный формат. Все эксперты, занимающиеся этой тематикой, с нашей стороны в готовности", - сказал Рябков."Мы призываем коллег быстро определиться и назначить представителей, которые вступят с нами в эти переговоры", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20211217/peregovory-1764238281.html
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сша, в мире, сергей рябков, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:35 17.12.2021 (обновлено: 15:47 17.12.2021)
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности
Рябков: Россия уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности