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Россия готова поехать на переговоры с США "хоть завтра", заявил Рябков
Россия готова поехать на переговоры с США "хоть завтра", заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021
Россия готова поехать на переговоры с США "хоть завтра", заявил Рябков
Москва готова буквально "хоть завтра" начать переговоры с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:19
2021-12-17T14:19
2021-12-17T14:48
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва готова буквально "хоть завтра" начать переговоры с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Готовы незамедлительно, хоть завтра - в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря - выехать для переговоров с США в третьей стране", - заявил Рябков в ходе брифинга."Вот если бы мы услышали после нашего брифинга, что окей, давайте с завтрашнего дня соберемся, например, в Женеве или где угодно, в любом месте. Правда, наверное, трудно это будет сделать в Вашингтоне, потому что здесь проблемы с визами, в американском посольстве, с выдачей виз, а нам трудно ехать подавать визовые заявки куда-то в Ереван или Нур-Султан, мы тогда к завтрашнему дню не успеем. Мы готовы там, где удобно, встретиться с американцами, сразу же этим заняться", - сказал он на брифинге в пятницу.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:19 17.12.2021 (обновлено: 14:48 17.12.2021)
Россия готова поехать на переговоры с США "хоть завтра", заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия готова хоть завтра выехать в третью страну на переговоры с США