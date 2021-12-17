https://ria.ru/20211217/papa-1764199639.html
Путин поздравил папу Римского с 85-летием
Путин поздравил папу Римского с 85-летием - РИА Новости, 17.12.2021
Путин поздравил папу Римского с 85-летием
Президент России Владимир Путин, поздравляя папу Римского Франциска с 85-летием, отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:23
2021-12-17T12:23
2021-12-17T12:40
россия
религия
в мире
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
религия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя папу Римского Франциска с 85-летием, отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав христиан, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что вся жизнь понтифика посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Он добавил, что трудно переоценить его личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей."Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов России и Святого Престола к важнейшим международным проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога", - говорится в телеграмме.Президент также сообщил, что направил папе Римскому скульптурный портрет писателя Федора Достоевского, со дня рождения которого в этом году исполнилось 200 лет."От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в вашей благородной и ответственной миссии", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211217/frantsisk-1764189817.html
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россия, в мире, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, религия
12:23 17.12.2021 (обновлено: 12:40 17.12.2021)
Путин поздравил папу Римского с 85-летием
Президент Путин поздравил папу Римского Франциска с 85-летием