https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764298445.html

Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана

Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана - РИА Новости, 17.12.2021

Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана

У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:05

2021-12-17T18:05

2021-12-17T18:31

россия

политика

в мире

реджеп тайип эрдоган

сирия

турция

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений."Но все равно удавалось выйти на мирное такое, конструктивное урегулирование", - добавил Песков.Он подчеркнул, что несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является "нашим очень важным соседом", партнером по очень важным большим проектам и визави в процессе решения многих региональных конфликтов."Уровень экономического взаимодействия, экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений. Потому что когда люди заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях, это такое цементирующее звено", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Он отметил, что в целом ряде отраслей Турция вырастила конкурентноспособные на мировом уровне компании, которые завоевывают место на рынке."И, естественно, экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений", - подчеркнул он."Мы взаимодействуем по Сирии, это сложное взаимодействие, временами очень сложное. Но тем не менее каждый раз удается найти взаимоприемлемое решение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211208/posrednichestvo-1762737799.html

https://ria.ru/20211215/pamyatnik-1763905645.html

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россия, политика, в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, дмитрий песков