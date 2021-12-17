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Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана
Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана - РИА Новости, 17.12.2021
Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана
У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:05
2021-12-17T18:31
россия
политика
в мире
реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений."Но все равно удавалось выйти на мирное такое, конструктивное урегулирование", - добавил Песков.Он подчеркнул, что несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является "нашим очень важным соседом", партнером по очень важным большим проектам и визави в процессе решения многих региональных конфликтов."Уровень экономического взаимодействия, экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений. Потому что когда люди заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях, это такое цементирующее звено", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Он отметил, что в целом ряде отраслей Турция вырастила конкурентноспособные на мировом уровне компании, которые завоевывают место на рынке."И, естественно, экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений", - подчеркнул он."Мы взаимодействуем по Сирии, это сложное взаимодействие, временами очень сложное. Но тем не менее каждый раз удается найти взаимоприемлемое решение", - сказал Песков.
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россия, политика, в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, дмитрий песков
18:05 17.12.2021 (обновлено: 18:31 17.12.2021)
 
Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана

Песков: дружеские отношения Эрдогана с Путиным позволяют вести диалог при разногласиях

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
© POOL
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Эрдоган, вы знаете, что у него достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы", - сказал он в эфире телеканала RTVI.
Песков добавил, что так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений.
"Но все равно удавалось выйти на мирное такое, конструктивное урегулирование", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является "нашим очень важным соседом", партнером по очень важным большим проектам и визави в процессе решения многих региональных конфликтов.
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"Уровень экономического взаимодействия, экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений. Потому что когда люди заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях, это такое цементирующее звено", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
Он отметил, что в целом ряде отраслей Турция вырастила конкурентноспособные на мировом уровне компании, которые завоевывают место на рынке.
"И, естественно, экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений", - подчеркнул он.
"Мы взаимодействуем по Сирии, это сложное взаимодействие, временами очень сложное. Но тем не менее каждый раз удается найти взаимоприемлемое решение", - сказал Песков.
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