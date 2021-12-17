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Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными - РИА Новости, 17.12.2021
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:51
2021-12-17T14:59
в мире
нато
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать", - сказал на брифинге Рябков.
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в мире, нато, россия, сергей рябков
14:51 17.12.2021 (обновлено: 14:59 17.12.2021)
 
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными

Замглавы МИД Рябков: ситуация в отношениях России и НАТО потенциально взрывоопасная

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНа полях саммита НАТО в Брюсселе
На полях саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать", - сказал на брифинге Рябков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
14:58В мире
МИД РФ подготовил проект договора с НАТО о гарантиях безопасности
 
В миреНАТОРоссияСергей Рябков
 
 
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