https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными - РИА Новости, 17.12.2021
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:51
2021-12-17T14:51
2021-12-17T14:59
в мире
нато
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сергей рябков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать", - сказал на брифинге Рябков.
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в мире, нато, россия, сергей рябков
14:51 17.12.2021 (обновлено: 14:59 17.12.2021)
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Замглавы МИД Рябков: ситуация в отношениях России и НАТО потенциально взрывоопасная