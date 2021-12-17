https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html

Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными

Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными - РИА Новости, 17.12.2021

Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными

Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:51

2021-12-17T14:51

2021-12-17T14:59

в мире

нато

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сергей рябков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация неприемлемая, она потенциально взрывоопасная, и с этим нужно что-то делать", - сказал на брифинге Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/mid-1764251068.html

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в мире, нато, россия, сергей рябков