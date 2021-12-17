https://ria.ru/20211217/oruzhie-1764254684.html

Госдума избавила военных от лицензий на разработку и испытание оружия

Госдума избавила военных от лицензий на разработку и испытание оружия - РИА Новости, 17.12.2021

Госдума избавила военных от лицензий на разработку и испытание оружия

Госдума приняла закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство, испытание, реализацию,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:15

2021-12-17T15:15

2021-12-17T15:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство, испытание, реализацию, утилизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.Действующее законодательство не разграничивает требования, предъявляемые к воинским частям и организациям при осуществлении такой деятельности, и коммерческими организациями, целью которых является извлечение прибыли от ее осуществления.Закон исключает с 1 марта 2022 года необходимость лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию, реализации, утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий IV и V класса, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных сил, а также войсками Росгвардии. Одновременно с военных снимается и обязанность получения лицензий.Как известно, основными задачами Минобороны являются выработка и проведение госполитики в области обороны, а также поддержание Вооруженных сил РФ в необходимой готовности. Для решения этих задач министерство наделено полномочиями по организации научных исследований, эксплуатации, модернизации, ремонту, ликвидации и реализации вооружения, военной техники и боеприпасов в целях обороны.При этом непосредственно в воинских частях и организациях при осуществлении такой деятельности организована работа по предотвращению ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства. Поэтому необходимость получения ими лицензий является избыточной, считает выступившее инициатором закона правительство РФ.Закон также приостанавливает до 1 марта 2022 года действие норм о необходимости лицензирования деятельности по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники и о праве кабмина устанавливать порядок организации такого обслуживания. С 1 марта осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. Однако требование о наличии лицензии не будет применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в связи с заключением госконтрактов на сервисное обслуживание вооружения и техники.

https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763085962.html

https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763085467.html

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безопасность, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия