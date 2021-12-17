https://ria.ru/20211217/oruzhie-1764230245.html

Россия предложила отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом

Россия предложила отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом

Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие вне своей территории и вернуть уже находящееся за ее пределами, говорится в проекте договора о гарантиях... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:55

2021-12-17T13:55

2021-12-17T13:55

безопасность

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие вне своей территории и вернуть уже находящееся за ее пределами, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ."Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории", - следует из текста документа.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь, на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211119/nato-1759787955.html

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761490606.html

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безопасность, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия