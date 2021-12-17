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В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 17.12.2021
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:16
общество
госдума рф
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье - общество
султан хамзаев
антон котяков
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России должности уполномоченного по правам людей с ограниченными возможностями здоровья. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Ко мне обратилась инициативная группа, которая выступает за появление в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями при президенте РФ … Считаю, что для защиты прав лиц с ограниченными возможностями, в России должен появиться соответствующий уполномоченный со структурными подразделениями в регионах РФ. Прошу сформировать рабочую группу и провести анализ целесообразности появления в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями", - написал Хамзаев.В своем письме депутат отметил, что лица с ограниченными возможностями здоровья как никто другой нуждаются в защите своих интересов и прав."К сожалению, в регионах России мы видим различные сложности при реализации программ и проектов, направленных на доступную, безбарьерную среду для инвалидов. При том, что сегодня существует множество нормативных актов и законодательных мер, защищающих интересы граждан с ограниченными возможностями, из регионов поступают сотни обращений, когда большой проблемой оказывается даже установка одного пандуса на социальном объекте", - отметил депутат, добавив, что также очень остро стоит вопрос, связанный с качеством устанавливаемых для инвалидов объектов."Предлагаю обсудить этот вопрос на следующем общественном совете министерства труда и социальной защиты с приглашением инициаторов идеи, после чего выйти с консолидированной позицией к администрации президента России. При поддержке такой идеи предлагаю объединить усилия для проработки соответствующего вопроса и дальнейшего продвижения инициативы", - заключил он.Хамзаев добавил, что инициатором данного предложения стала инициативная группа, защищающая права инвалидов, из Дагестана.
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общество, госдума рф, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, султан хамзаев, антон котяков
11:02 17.12.2021 (обновлено: 11:16 17.12.2021)
 
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов

Депутат Хамзаев предложил ввести должность уполномоченного по правам инвалидов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом припаркованного автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России должности уполномоченного по правам людей с ограниченными возможностями здоровья. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Ко мне обратилась инициативная группа, которая выступает за появление в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями при президенте РФ … Считаю, что для защиты прав лиц с ограниченными возможностями, в России должен появиться соответствующий уполномоченный со структурными подразделениями в регионах РФ. Прошу сформировать рабочую группу и провести анализ целесообразности появления в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями", - написал Хамзаев.
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В своем письме депутат отметил, что лица с ограниченными возможностями здоровья как никто другой нуждаются в защите своих интересов и прав.
"К сожалению, в регионах России мы видим различные сложности при реализации программ и проектов, направленных на доступную, безбарьерную среду для инвалидов. При том, что сегодня существует множество нормативных актов и законодательных мер, защищающих интересы граждан с ограниченными возможностями, из регионов поступают сотни обращений, когда большой проблемой оказывается даже установка одного пандуса на социальном объекте", - отметил депутат, добавив, что также очень остро стоит вопрос, связанный с качеством устанавливаемых для инвалидов объектов.
"Предлагаю обсудить этот вопрос на следующем общественном совете министерства труда и социальной защиты с приглашением инициаторов идеи, после чего выйти с консолидированной позицией к администрации президента России. При поддержке такой идеи предлагаю объединить усилия для проработки соответствующего вопроса и дальнейшего продвижения инициативы", - заключил он.
Хамзаев добавил, что инициатором данного предложения стала инициативная группа, защищающая права инвалидов, из Дагестана.
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ОбществоГосдума РФРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Здоровье - ОбществоСултан ХамзаевАнтон Котяков
 
 
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