https://ria.ru/20211217/ombudsmen-1764180797.html
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 17.12.2021
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:16
общество
госдума рф
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье - общество
султан хамзаев
антон котяков
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России должности уполномоченного по правам людей с ограниченными возможностями здоровья. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Ко мне обратилась инициативная группа, которая выступает за появление в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями при президенте РФ … Считаю, что для защиты прав лиц с ограниченными возможностями, в России должен появиться соответствующий уполномоченный со структурными подразделениями в регионах РФ. Прошу сформировать рабочую группу и провести анализ целесообразности появления в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями", - написал Хамзаев.В своем письме депутат отметил, что лица с ограниченными возможностями здоровья как никто другой нуждаются в защите своих интересов и прав."К сожалению, в регионах России мы видим различные сложности при реализации программ и проектов, направленных на доступную, безбарьерную среду для инвалидов. При том, что сегодня существует множество нормативных актов и законодательных мер, защищающих интересы граждан с ограниченными возможностями, из регионов поступают сотни обращений, когда большой проблемой оказывается даже установка одного пандуса на социальном объекте", - отметил депутат, добавив, что также очень остро стоит вопрос, связанный с качеством устанавливаемых для инвалидов объектов."Предлагаю обсудить этот вопрос на следующем общественном совете министерства труда и социальной защиты с приглашением инициаторов идеи, после чего выйти с консолидированной позицией к администрации президента России. При поддержке такой идеи предлагаю объединить усилия для проработки соответствующего вопроса и дальнейшего продвижения инициативы", - заключил он.Хамзаев добавил, что инициатором данного предложения стала инициативная группа, защищающая права инвалидов, из Дагестана.
https://ria.ru/20211120/bolnitsa-1759937604.html
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общество, госдума рф, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, султан хамзаев, антон котяков
11:02 17.12.2021 (обновлено: 11:16 17.12.2021)
В России предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
Депутат Хамзаев предложил ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев
(ЕР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову
письмо с просьбой рассмотреть возможность введения в России должности уполномоченного по правам людей с ограниченными возможностями здоровья. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Ко мне обратилась инициативная группа, которая выступает за появление в России
уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями при президенте РФ … Считаю, что для защиты прав лиц с ограниченными возможностями, в России должен появиться соответствующий уполномоченный со структурными подразделениями в регионах РФ. Прошу сформировать рабочую группу и провести анализ целесообразности появления в России уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями", - написал Хамзаев.
В своем письме депутат отметил, что лица с ограниченными возможностями здоровья как никто другой нуждаются в защите своих интересов и прав.
"К сожалению, в регионах России мы видим различные сложности при реализации программ и проектов, направленных на доступную, безбарьерную среду для инвалидов. При том, что сегодня существует множество нормативных актов и законодательных мер, защищающих интересы граждан с ограниченными возможностями, из регионов поступают сотни обращений, когда большой проблемой оказывается даже установка одного пандуса на социальном объекте", - отметил депутат, добавив, что также очень остро стоит вопрос, связанный с качеством устанавливаемых для инвалидов объектов.
"Предлагаю обсудить этот вопрос на следующем общественном совете министерства труда и социальной защиты с приглашением инициаторов идеи, после чего выйти с консолидированной позицией к администрации президента России. При поддержке такой идеи предлагаю объединить усилия для проработки соответствующего вопроса и дальнейшего продвижения инициативы", - заключил он.
Хамзаев добавил, что инициатором данного предложения стала инициативная группа, защищающая права инвалидов, из Дагестана.