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В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой
В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о преждевременности смягчения ограничений по коронавирусу рядом губернаторов к вице-премьеру... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:18
2021-12-17T13:18
2021-12-17T13:18
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о преждевременности смягчения ограничений по коронавирусу рядом губернаторов к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста новых случаев штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают своей опасностью и риском.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в России из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и наступающих новогодних праздников. Ранее она заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона"."Я не понял вашего вопроса, это, наверное, Вам лучше у Голиковой спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что губернаторы, снимающие ограничения, недооценивают опасность.
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общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой
Пресс-секретарь президента Песков посоветовал спрашивать Голикову о COVID-ограничениях