https://ria.ru/20211217/ogranicheniya-1764218253.html

В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой

В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле переадресовали вопрос о снятии ограничений по COVID-19 к Голиковой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о преждевременности смягчения ограничений по коронавирусу рядом губернаторов к вице-премьеру... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:18

2021-12-17T13:18

2021-12-17T13:18

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о преждевременности смягчения ограничений по коронавирусу рядом губернаторов к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста новых случаев штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают своей опасностью и риском.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в России из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и наступающих новогодних праздников. Ранее она заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона"."Я не понял вашего вопроса, это, наверное, Вам лучше у Голиковой спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что губернаторы, снимающие ограничения, недооценивают опасность.

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общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии