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В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене
В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одинаково комфортно себя чувствует при общении и с экс-президентом США Дональдом... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:55
2021-12-17T18:18
сша
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одинаково комфортно себя чувствует при общении и с экс-президентом США Дональдом Трампом, и с действующем президентом США Джо Байденом."Я думаю, что он одинаково комфортно себя чувствует, просто исходя из опыта Путина, опыта ведения международных дел, из опыта общения с самыми разными мировыми лидерами. Я думаю, он себя – то, что я видел, – он себя одинаково комфортно чувствует в общении с кем угодно", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI, отвечая на вопрос о том, с кем из американских лидеров Путину легче было общаться.При этом Песков отметил, что при президентстве Байдена каналы общения России и США работают, в отличие от того, как строилась работа при Трампе."Не забывайте, что, например, сейчас при Байдене все-таки у нас работают каналы общения, причем абсолютно разноформатные, разносторонние. При Трампе общения не было. Фактически не было. Оно было заморожено", - сказал Песков.На комментарий о том, что всегда казалось, Трамп - это определенная надежда в изменении отношения к России, Песков сказал, что "это было у всех, кроме профессионалов". "Не забывайте, сколько санкций было введено при Дональде Трампе", - добавил он.Песков также напомнил, что Трамп все же не профессиональный политик, "это такое явление, которое ворвалось в политику Соединенных Штатов, наделало много шума, много ветра и ушло из политики". "А Байден - это профессиональный политик, который прошел через все тернии американской политики с самого низа до самого верха. Поэтому его опыт, его профессионализм тоже трудно переоценить", - заметил Песков.
https://ria.ru/20211212/sammit-1763313972.html
https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
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сша, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, дональд трамп
17:55 17.12.2021 (обновлено: 18:18 17.12.2021)
 
В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене

Пресс-секретарь президента Песков: Путин одинаково комфортно общается с Трампом и Байденом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одинаково комфортно себя чувствует при общении и с экс-президентом США Дональдом Трампом, и с действующем президентом США Джо Байденом.
"Я думаю, что он одинаково комфортно себя чувствует, просто исходя из опыта Путина, опыта ведения международных дел, из опыта общения с самыми разными мировыми лидерами. Я думаю, он себя – то, что я видел, – он себя одинаково комфортно чувствует в общении с кем угодно", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI, отвечая на вопрос о том, с кем из американских лидеров Путину легче было общаться.
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При этом Песков отметил, что при президентстве Байдена каналы общения России и США работают, в отличие от того, как строилась работа при Трампе.
"Не забывайте, что, например, сейчас при Байдене все-таки у нас работают каналы общения, причем абсолютно разноформатные, разносторонние. При Трампе общения не было. Фактически не было. Оно было заморожено", - сказал Песков.
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На комментарий о том, что всегда казалось, Трамп - это определенная надежда в изменении отношения к России, Песков сказал, что "это было у всех, кроме профессионалов". "Не забывайте, сколько санкций было введено при Дональде Трампе", - добавил он.
Песков также напомнил, что Трамп все же не профессиональный политик, "это такое явление, которое ворвалось в политику Соединенных Штатов, наделало много шума, много ветра и ушло из политики". "А Байден - это профессиональный политик, который прошел через все тернии американской политики с самого низа до самого верха. Поэтому его опыт, его профессионализм тоже трудно переоценить", - заметил Песков.
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