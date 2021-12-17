https://ria.ru/20211217/novyy_god-1764299829.html
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:12
2021-12-17T18:12
2021-12-17T19:21
общество
московский метрополитен
москва
сергей собянин
новый год
московское центральное кольцо (мцк)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы."По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", — отметили в релизе мэрии.В ведомстве рассказали, что для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах."В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", — добавили в мэрии.Отмечается, что в праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличен штат дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские-кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД."Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме", — добавили в мэрии.
https://ria.ru/20211207/poezd-1762553264.html
https://ria.ru/20211130/metro-1761434590.html
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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, новый год, московское центральное кольцо (мцк), россия
18:12 17.12.2021 (обновлено: 19:21 17.12.2021)
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Мэр Москвы Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь