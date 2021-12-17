Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/novyy_god-1764299829.html
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:12
2021-12-17T19:21
общество
московский метрополитен
москва
сергей собянин
новый год
московское центральное кольцо (мцк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68930e50455b5e03c7f048cb3282196d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы."По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", — отметили в релизе мэрии.В ведомстве рассказали, что для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах."В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", — добавили в мэрии.Отмечается, что в праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличен штат дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские-кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД."Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме", — добавили в мэрии.
https://ria.ru/20211207/poezd-1762553264.html
https://ria.ru/20211130/metro-1761434590.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d70d2770e18b38d41d65acb78f7e3b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, новый год, московское центральное кольцо (мцк), россия
18:12 17.12.2021 (обновлено: 19:21 17.12.2021)
 
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Мэр Москвы Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", — отметили в релизе мэрии.
Новогодний поезд серии Ёж на станции Таганская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:42
В московском метро запустят 30 новогодних поездов
В ведомстве рассказали, что для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.
"В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", — добавили в мэрии.
Отмечается, что в праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличен штат дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские-кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД.
"Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме", — добавили в мэрии.
Пассажир петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 13:13Туризм
Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь
 
ОбществоМосковский метрополитенМоскваСергей СобянинНовый годМосковское центральное кольцо (МЦК)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"