https://ria.ru/20211217/novyy_god-1764299829.html

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:12

2021-12-17T18:12

2021-12-17T19:21

общество

московский метрополитен

москва

сергей собянин

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба мэра Москвы."По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", — отметили в релизе мэрии.В ведомстве рассказали, что для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах."В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", — добавили в мэрии.Отмечается, что в праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличен штат дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские-кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД."Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме", — добавили в мэрии.

https://ria.ru/20211207/poezd-1762553264.html

https://ria.ru/20211130/metro-1761434590.html

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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, новый год, московское центральное кольцо (мцк), россия