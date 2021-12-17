15:13 17.12.2021 (обновлено: 16:03 17.12.2021)
Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году
Путин назвал планы России достичь углеродной нейтральности к 2060 году реалистичными
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин.
"Наши предложения, которые мы реализуем в ряде регионов: первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется. Там до конца 2025 года должна быть достигнута углеродная нейтральность. И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин на съезде РСПП.
Комментируя планы сократить выбросы, Путин заявил, что это надо сделать кровь из носу.
"У нас стратегия здесь заключается в чем… сократить выбросы… вот это надо сделать, что называется, "кровь из носу", просто добиться этой цели", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Мы не собираемся забегать вперед. Ну разве у нас есть цель душить российскую экономику и промышленность? Конечно нет. Мы должны исходить из реалий, которые складываются в мире, из чувства ответственности за будущее поколение, с точки зрения сохранения климата. Это очевидные вещи. Мы будем исходить из реалий, которые у нас есть. Но если есть возможность и регион, где можно проработать и прокачать все эти действия, посмотреть, как они функционируют, где и как могут быть применимы - надо это сделать", - сказал Путин на съезде РСПП.
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