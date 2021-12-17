Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/neytralnost-1764254337.html
Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году
Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году - РИА Новости, 17.12.2021
Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году
Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:13
2021-12-17T16:03
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_24ef3f49a9c7cb4fc54950534bef1234.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин."Наши предложения, которые мы реализуем в ряде регионов: первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется. Там до конца 2025 года должна быть достигнута углеродная нейтральность. И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин на съезде РСПП.Комментируя планы сократить выбросы, Путин заявил, что это надо сделать кровь из носу."Мы не собираемся забегать вперед. Ну разве у нас есть цель душить российскую экономику и промышленность? Конечно нет. Мы должны исходить из реалий, которые складываются в мире, из чувства ответственности за будущее поколение, с точки зрения сохранения климата. Это очевидные вещи. Мы будем исходить из реалий, которые у нас есть. Но если есть возможность и регион, где можно проработать и прокачать все эти действия, посмотреть, как они функционируют, где и как могут быть применимы - надо это сделать", - сказал Путин на съезде РСПП.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d3568645656f2a98f89d42692edba02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
15:13 17.12.2021 (обновлено: 16:03 17.12.2021)
 
Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году

Путин назвал планы России достичь углеродной нейтральности к 2060 году реалистичными

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин.
"Наши предложения, которые мы реализуем в ряде регионов: первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется. Там до конца 2025 года должна быть достигнута углеродная нейтральность. И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин на съезде РСПП.
Комментируя планы сократить выбросы, Путин заявил, что это надо сделать кровь из носу.
"У нас стратегия здесь заключается в чем… сократить выбросы… вот это надо сделать, что называется, "кровь из носу", просто добиться этой цели", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Мы не собираемся забегать вперед. Ну разве у нас есть цель душить российскую экономику и промышленность? Конечно нет. Мы должны исходить из реалий, которые складываются в мире, из чувства ответственности за будущее поколение, с точки зрения сохранения климата. Это очевидные вещи. Мы будем исходить из реалий, которые у нас есть. Но если есть возможность и регион, где можно проработать и прокачать все эти действия, посмотреть, как они функционируют, где и как могут быть применимы - надо это сделать", - сказал Путин на съезде РСПП.
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:00
Россия готовится к изменению климата
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"