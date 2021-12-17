https://ria.ru/20211217/neytralnost-1764254337.html

Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году

Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году - РИА Новости, 17.12.2021

Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в России к 2060 году

Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:13

2021-12-17T15:13

2021-12-17T16:03

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, сказал президент России Владимир Путин."Наши предложения, которые мы реализуем в ряде регионов: первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется. Там до конца 2025 года должна быть достигнута углеродная нейтральность. И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин на съезде РСПП.Комментируя планы сократить выбросы, Путин заявил, что это надо сделать кровь из носу."Мы не собираемся забегать вперед. Ну разве у нас есть цель душить российскую экономику и промышленность? Конечно нет. Мы должны исходить из реалий, которые складываются в мире, из чувства ответственности за будущее поколение, с точки зрения сохранения климата. Это очевидные вещи. Мы будем исходить из реалий, которые у нас есть. Но если есть возможность и регион, где можно проработать и прокачать все эти действия, посмотреть, как они функционируют, где и как могут быть применимы - надо это сделать", - сказал Путин на съезде РСПП.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей