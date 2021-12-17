18:35 17.12.2021 (обновлено: 18:40 17.12.2021)
Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального
Песков о возможности помилования Навального: есть порядок, включая признание вины
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования Алексея Навального, отметил, что есть определенный порядок, включая признание вины.
"Слушайте, я не знаю. Это прерогатива осужденного и отбывающего наказание, комиссий - сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определенный, предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, он говорит о том, что он признает вину, какую вину он признает, и дальше по цепочке идет", - сказал он в эфире телеканала RTVI, отвечая на вопрос о возможности помилования Навального.
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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