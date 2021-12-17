https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html

Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального

Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального - РИА Новости, 17.12.2021

Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования Алексея Навального, отметил, что есть определенный порядок, включая признание... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:35

2021-12-17T18:35

2021-12-17T18:40

политика

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

ив роше

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования Алексея Навального, отметил, что есть определенный порядок, включая признание вины."Слушайте, я не знаю. Это прерогатива осужденного и отбывающего наказание, комиссий - сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определенный, предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, он говорит о том, что он признает вину, какую вину он признает, и дальше по цепочке идет", - сказал он в эфире телеканала RTVI, отвечая на вопрос о возможности помилования Навального.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211215/opechatki-1763950346.html

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политика, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше