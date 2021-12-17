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Украинский политолог высказался по поводу расширения НАТО
Украинский политолог высказался по поводу расширения НАТО - РИА Новости, 17.12.2021
Украинский политолог высказался по поводу расширения НАТО
Москва понимает, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, а проект гарантий безопасности, который предложил МИД РФ, нужен для консолидации... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:57
2021-12-17T15:57
в мире
украина
нато
россия
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Москва понимает, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, а проект гарантий безопасности, который предложил МИД РФ, нужен для консолидации российского общества перед лицом "внешнего врага" в лице альянса, считает украинский политолог Кость Бондаренко.МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины."С точки зрения РФ была осуществлена попытка повторить казус Вышинского. Андрей Януарьевич Вышинский в 1949 году был министром иностранных дел СССР. И после того, как был создан блок НАТО, он подал заявку в НАТО от имени СССР и чудесно понимал, что эта заявка будет отвергнута. Естественно, ее отвергли и Советский Союз на протяжении нескольких десятилетий мог говорить, что НАТО - это агрессивный блок, направленный против СССР. То же самое происходит сейчас в РФ. Там прекрасно понимают, что никакого расширения НАТО в Украину не будет, никто не готов сегодня обеспечить консенсус относительно принятия Украины в НАТО. И для внутреннего потребления в РФ еще раз продемонстрируют, что НАТО агрессивно настроено по отношению к ним", - заявил Бондаренко в комментарии РИА Новости.По мнению эксперта, предложение РФ также не будет рассматриваться на уровне альянса."Столтенберг уже заявил, что не будет никаких гарантий со стороны НАТО. Поскольку он как генсек модерирует данный процесс, то понятное дело, что он не будет вести переговоры с государствами-членами НАТО о подобного рода документах", - отметил Бондаренко.Политолог также считает, что в конечном счете предложенный Москвой проект гарантий безопасности будет отвергнут и усилит действующую власть в РФ."В российской политике наличие внешнего врага, внешней угрозы всегда было важным мобилизующим фактором. Это было и во времена СССР и сейчас отмечается. Наличие подобного рода картины, когда НАТО отказывается давать какие-либо гарантии, усиливает власть и консолидирует общество", - объяснил Бондаренко.
https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html
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в мире, украина, нато, россия
15:57 17.12.2021
 
Украинский политолог высказался по поводу расширения НАТО

Политолог Бондаренко: в России понимают, что никакого расширения НАТО на Украину не будет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Москва понимает, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, а проект гарантий безопасности, который предложил МИД РФ, нужен для консолидации российского общества перед лицом "внешнего врага" в лице альянса, считает украинский политолог Кость Бондаренко.
МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
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"С точки зрения РФ была осуществлена попытка повторить казус Вышинского. Андрей Януарьевич Вышинский в 1949 году был министром иностранных дел СССР. И после того, как был создан блок НАТО, он подал заявку в НАТО от имени СССР и чудесно понимал, что эта заявка будет отвергнута. Естественно, ее отвергли и Советский Союз на протяжении нескольких десятилетий мог говорить, что НАТО - это агрессивный блок, направленный против СССР. То же самое происходит сейчас в РФ. Там прекрасно понимают, что никакого расширения НАТО в Украину не будет, никто не готов сегодня обеспечить консенсус относительно принятия Украины в НАТО. И для внутреннего потребления в РФ еще раз продемонстрируют, что НАТО агрессивно настроено по отношению к ним", - заявил Бондаренко в комментарии РИА Новости.
По мнению эксперта, предложение РФ также не будет рассматриваться на уровне альянса.
"Столтенберг уже заявил, что не будет никаких гарантий со стороны НАТО. Поскольку он как генсек модерирует данный процесс, то понятное дело, что он не будет вести переговоры с государствами-членами НАТО о подобного рода документах", - отметил Бондаренко.
Политолог также считает, что в конечном счете предложенный Москвой проект гарантий безопасности будет отвергнут и усилит действующую власть в РФ.
"В российской политике наличие внешнего врага, внешней угрозы всегда было важным мобилизующим фактором. Это было и во времена СССР и сейчас отмечается. Наличие подобного рода картины, когда НАТО отказывается давать какие-либо гарантии, усиливает власть и консолидирует общество", - объяснил Бондаренко.
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