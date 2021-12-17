https://ria.ru/20211217/napadenie-1764232201.html
Россия предложила США не использовать другие страны для нападения
Россия предложила США не использовать другие страны для нападения - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила США не использовать другие страны для нападения
РФ предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:57
2021-12-17T13:57
2021-12-17T13:57
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга."Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны", - говорится в проекте договора РФ и США о гарантиях безопасности.
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в мире, сша, россия
Россия предложила США не использовать другие страны для нападения
Россия предложила США не использовать территорию других стран для нападения друг на друга