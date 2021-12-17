https://ria.ru/20211217/napadenie-1764232201.html

Россия предложила США не использовать другие страны для нападения

Россия предложила США не использовать другие страны для нападения - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила США не использовать другие страны для нападения

РФ предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:57

2021-12-17T13:57

2021-12-17T13:57

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга."Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны", - говорится в проекте договора РФ и США о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20211217/baza-1764229233.html

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в мире, сша, россия