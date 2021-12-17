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В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий
В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий - РИА Новости, 17.12.2021
В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении пакета правительственных законопроектов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:46
2021-12-17T10:46
экономика
калужская область
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
михаил мишустин
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении пакета правительственных законопроектов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения.Базовый проект предусматривает проведение в этих регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.Один из сопутствующих проектов вносит изменения в Бюджетный кодекс в части равного (50% на 50%) распределения между бюджетами РФ и регионов поступающих в рамках этого эксперимента доходов. Минфин допускает изменение этой пропорции ко второму чтению на 46% на 54%. "То есть 54% в пользу субъектов, выпадающих доходов у субъектов РФ не будет, во всяком случае у тех, которые участвуют в эксперименте", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.Другой спутник вносит изменения в законодательство, в том числе, о привлечении к ответственности за совершение налоговых нарушений лиц, применяющий новый налоговый режим, а также уполномоченных банков за нарушение порядка передачи сведений об их доходах и расходах. Штраф составит 20% от суммы неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 рублей.Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в банке, пояснял на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Для перехода на новый налоговый режим необходимо будет уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика. Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие, считают в кабмине.
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экономика, калужская область, москва, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, михаил мишустин, алексей сазанов, россия
10:46 17.12.2021
 
В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий

Комитет Госдумы одобрил проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении пакета правительственных законопроектов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения.
Базовый проект предусматривает проведение в этих регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.
В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.
Один из сопутствующих проектов вносит изменения в Бюджетный кодекс в части равного (50% на 50%) распределения между бюджетами РФ и регионов поступающих в рамках этого эксперимента доходов. Минфин допускает изменение этой пропорции ко второму чтению на 46% на 54%. "То есть 54% в пользу субъектов, выпадающих доходов у субъектов РФ не будет, во всяком случае у тех, которые участвуют в эксперименте", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Другой спутник вносит изменения в законодательство, в том числе, о привлечении к ответственности за совершение налоговых нарушений лиц, применяющий новый налоговый режим, а также уполномоченных банков за нарушение порядка передачи сведений об их доходах и расходах. Штраф составит 20% от суммы неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 рублей.
Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в банке, пояснял на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Для перехода на новый налоговый режим необходимо будет уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика. Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие, считают в кабмине.
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ЭкономикаКалужская областьМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФМихаил МишустинАлексей СазановРоссия
 
 
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