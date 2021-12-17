https://ria.ru/20211217/nalogi-1764176554.html

В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий

В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий - РИА Новости, 17.12.2021

В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении пакета правительственных законопроектов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:46

2021-12-17T10:46

2021-12-17T10:46

экономика

калужская область

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

михаил мишустин

алексей сазанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении пакета правительственных законопроектов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения.Базовый проект предусматривает проведение в этих регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.Один из сопутствующих проектов вносит изменения в Бюджетный кодекс в части равного (50% на 50%) распределения между бюджетами РФ и регионов поступающих в рамках этого эксперимента доходов. Минфин допускает изменение этой пропорции ко второму чтению на 46% на 54%. "То есть 54% в пользу субъектов, выпадающих доходов у субъектов РФ не будет, во всяком случае у тех, которые участвуют в эксперименте", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.Другой спутник вносит изменения в законодательство, в том числе, о привлечении к ответственности за совершение налоговых нарушений лиц, применяющий новый налоговый режим, а также уполномоченных банков за нарушение порядка передачи сведений об их доходах и расходах. Штраф составит 20% от суммы неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 рублей.Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в банке, пояснял на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Для перехода на новый налоговый режим необходимо будет уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика. Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие, считают в кабмине.

https://ria.ru/20211210/dolzhniki-1763057079.html

калужская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, калужская область, москва, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, михаил мишустин, алексей сазанов, россия