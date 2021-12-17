https://ria.ru/20211217/multfilm-1764182109.html

На уличных медиаэкранах прошла премьера "Ну, погоди! Каникулы"

На уличных медиаэкранах прошла премьера "Ну, погоди! Каникулы" - РИА Новости, 17.12.2021

На уличных медиаэкранах прошла премьера "Ну, погоди! Каникулы"

Одну из первых серий "Ну, погоди! Каникулы" под названием "Лунапарк" показали на 79 уличных медиаэкранах в городах России, в частности в Москве, передает... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:40

2021-12-17T11:40

2021-12-17T11:40

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Одну из первых серий "Ну, погоди! Каникулы" под названием "Лунапарк" показали на 79 уличных медиаэкранах в городах России, в частности в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Премьера прошла в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске на уличных цифровых экранах. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране могут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 08.30 и 18.00 по московскому времени).В новой серии "Ну, погоди! Каникулы" появляется любовная линия: Волк всеми силами пытается завоевать внимание очаровательной косули Ули, но несколько раз терпит поражение. Решив обмануть на состязании по стрельбе из лука, в котором он участвует вместе с Зайцем, Волк не догадывается, что эта хитрость обернется против него.В "Лунапарке", помимо косули Ули, Волк и Заяц встречаются с другими персонажами, такими как Барсук Тим, Ежик Шу, а также Котенок.Четыре эпизода мультсериала – "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" - 17 декабря появились в онлайн-кинотеатре Okko, а 20 декабря мультсериал покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт".Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии, однако, как сказала РИА Новости председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, количество серий может увеличиться вдвое, если проект окажется рейтинговым.

https://ria.ru/20211007/multik-1753490376.html

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союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы