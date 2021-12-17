10:08 17.12.2021 (обновлено: 11:24 17.12.2021)
Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД
Директор департамента Азии МИД Кабулов: Россия отправит в Афганистан партию гумпомощи
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время пресс-подхода после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РФ направила первую партию гуманитарной помощи в Афганистан в ноябре, вторая партия была доставлена в начале декабря. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что РФ отправит в Афганистан порядка 100 тонн продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости.
"Скоро пойдет третья поставка гуманитарного груза в Афганистан – 18 декабря. Как раз накануне министерской встречи Организации исламского сотрудничества, три борта привезут очередную партию гуманитарной помощи в Кабул", - сказал Кабулов.
"Это такой тонкий намек: Запад только говорит о помощи афганцам. Такое ощущение, что западники ждут, когда афганские дети начнут сотнями и тысячами умирать от голода и холода, и тогда они вспомнят, что нужно свои гуманитарные декларации подкреплять делами. А мы поставляем помощь уже сейчас. Будет поставлена еда, мука, медикаменты - то, что нужно простым афганцам. Это сейчас суперзадача", - добавил дипломат.
В начале августа талибы (движения "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность