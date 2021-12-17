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Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД

Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.12.2021

Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД

Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:08

2021-12-17T10:08

2021-12-17T11:24

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.РФ направила первую партию гуманитарной помощи в Афганистан в ноябре, вторая партия была доставлена в начале декабря. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что РФ отправит в Афганистан порядка 100 тонн продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости.В начале августа талибы (движения "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьПолный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>

https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html

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в мире, оон, талибан, азия, афганистан, организация исламского сотрудничества, замир кабулов, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд