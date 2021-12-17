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Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД
Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.12.2021
Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД
Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:08
2021-12-17T11:24
в мире
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талибан
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афганистан
организация исламского сотрудничества
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.РФ направила первую партию гуманитарной помощи в Афганистан в ноябре, вторая партия была доставлена в начале декабря. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что РФ отправит в Афганистан порядка 100 тонн продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости.В начале августа талибы (движения "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьПолный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова &gt;&gt;
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в мире, оон, талибан, азия, афганистан, организация исламского сотрудничества, замир кабулов, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд
10:08 17.12.2021 (обновлено: 11:24 17.12.2021)
 
Россия отправит в Афганистан партию гуманитарной помощи, сообщили в МИД

Директор департамента Азии МИД Кабулов: Россия отправит в Афганистан партию гумпомощи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время пресс-подхода после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время пресс-подхода после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в субботу, 18 декабря, отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РФ направила первую партию гуманитарной помощи в Афганистан в ноябре, вторая партия была доставлена в начале декабря. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что РФ отправит в Афганистан порядка 100 тонн продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
08:15
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
"Скоро пойдет третья поставка гуманитарного груза в Афганистан – 18 декабря. Как раз накануне министерской встречи Организации исламского сотрудничества, три борта привезут очередную партию гуманитарной помощи в Кабул", - сказал Кабулов.
"Это такой тонкий намек: Запад только говорит о помощи афганцам. Такое ощущение, что западники ждут, когда афганские дети начнут сотнями и тысячами умирать от голода и холода, и тогда они вспомнят, что нужно свои гуманитарные декларации подкреплять делами. А мы поставляем помощь уже сейчас. Будет поставлена еда, мука, медикаменты - то, что нужно простым афганцам. Это сейчас суперзадача", - добавил дипломат.
В начале августа талибы (движения "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
 
В миреООНТалибанАзияАфганистанОрганизация исламского сотрудничестваЗамир КабуловРоссияДмитрий ЖирновМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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