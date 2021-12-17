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Шоубиз
https://ria.ru/20211217/mezhentseva-1764181474.html
Таня Меженцева: сегодня на "Детском Евровидении" чувствую себя увереннее
Таня Меженцева: сегодня на "Детском Евровидении" чувствую себя увереннее - РИА Новости, 17.12.2021
Таня Меженцева: сегодня на "Детском Евровидении" чувствую себя увереннее
Тане Меженцевой не в первый раз выпадает удача представить Россию на песенном конкурсе "Детское Евровидение" – в 2019 году она уже выходила на сцену польского... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:00
2021-12-17T14:37
интервью
детское "евровидение"
россия
таня меженцева
шоубиз
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Тане Меженцевой не в первый раз выпадает удача представить Россию на песенном конкурсе "Детское Евровидение" – в 2019 году она уже выходила на сцену польского города Гливице с песней A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком, тогда ребята заняли тринадцатое место. В этот раз юная певица подготовила на конкурс сольную песню Mon Аmi, с которой собирается взять реванш. Таня рассказала в интервью РИА Новости о том, чего ей не хватило для победы в прошлый раз, о своих талисманах, а также о том, чем займется после выступления в Париже.– Таня, в этом году ты представишь Россию на "Детском Евровидении" во второй раз. На твой взгляд, главное – победа или участие в конкурсе? Как ты считаешь, что нужно для победы в "Детском Евровидении"? Чего тебе не хватило для первого места в прошлый раз?– Победа, конечно, важна, но и само участие – уже маленькая победа. В прошлый раз мне не хватило опыта. На этот раз я волнуюсь гораздо меньше. Ведь я уже знаю, как проходит конкурс. С 2019 года я много занималась с преподавателями, участвовала в музыкальных фестивалях.– Расскажи, как ты готовишься к выступлению? Есть ли у тебя секретные ритуалы перед выходом на сцену?– Секретных ритуалов нет, есть лишь профессиональные: распеться, позитивно настроиться и, конечно же, верить в себя. А еще у меня есть небольшие талисманы, которые я взяла с собой в Париж: старинная монетка и мягкая игрушка-лошадка.– Уверены, что справиться с волнением и эмоциями перед выступлением непросто. Кто поддерживает тебя на музыкальном поприще? К кому обращаешься за советом в трудную минуту?– У меня есть профессиональная команда педагогов, с которыми я работаю уже много лет. А также педагог по вокалу "Академии Игоря Крутого", он со мной сейчас в Париже. Их мнение и поддержка очень важны для меня.– Около месяца назад на официальном YouTube-канале "Детского Евровидения" начали появляться клипы на конкурсные песни участников из других стран. Какой из них понравился тебе больше всего? Кого из участников других стран ты считаешь своим соперником?– Все участники хороши и сильны по-своему. Трудно кого-то выделить, правда. Мы с ними не только соперники, но и коллеги. Здорово, что "Детское Евровидение" дает возможность познакомиться с такими же ребятами из разных стран, для который творчество – смысл жизни. Несмотря на то, что мы все из разных стран, мы говорим на одном языке – языке музыки.– В начале декабря ты также представила клип на песню Mon Ami, с которой будешь представлять Россию. В нем танцы народов мира в исполнении детских творческих коллективов сочетаются с отрывками японской мультипликации. Расскажи, любишь ли ты аниме? Успеваешь ли смотреть мультфильмы с таким плотным графиком? Какие из просмотренных в последнее время понравились тебе больше всего?– Мир аниме открыл для меня мой брат. Я сама еще не успела до конца проникнуться этой культурой. Впереди у меня много интересных открытий. Мультики смотреть успеваю, несмотря на мой плотный график, выходные у меня все же бывают, как и у всех детей. Но я больше предпочитаю смотреть Netflix.– На пресс-конференции ты сказала, что в песне Mon ami ты призываешь людей наслаждаться жизнью. Что для тебя значит выражение "наслаждаться жизнью"? Как, по твоему мнению, выглядит такой человек, и чем он занимается?– Для меня счастье заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. И находиться в кругу любящих тебя людей.– Что ты будешь делать после выступления в Париже? Планируешь немного отдохнуть или, наоборот, еще серьезнее займешься вокалом?– Отдохну. Поскольку близится череда новогодних праздников, и у меня будут каникулы. Поэтому воспользуюсь этим и отдохну. А еще хочу остаться на несколько дней в Париже и показать город своей собаке Алисе породы корги. Она прилетает ко мне вместе с семьей.– Какую музыку ты любишь? Кто из современных исполнителей нравится тебе больше всего? Хотела бы спеть дуэтом с кем-то из них?– Я бы, наверное, хотела спеть дуэтом с Арианой Гранде. Очень нравится ее творчество.– На твоей странице в Instagram много снимков, сделанных профессиональными фотографами. Нравится ли тебе быть в роли модели? Хотела бы попробовать себя в модельном бизнесе или карьера певицы тебе ближе?– Карьера певицы мне ближе. А еще я бы попробовала стать актрисой. Тем более, что небольшой опыт у меня уже есть. Я снялась в 10-серийном фильме "Наследие", премьера которого состоится в ближайшее время.– Скоро Новый год, поэтому самое время подводить итоги. Давай сделаем это сейчас! Расскажи, какими успехами ты можешь похвастаться в 2021 году? Какие высоты ты запланировала покорять в следующем? – Еще рано подводить итоги, ведь главный мой конкурс еще впереди. Но, конечно, не могу не отметить свою победу в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна" в этом году. А по поводу высот в следующем году я подумаю после новогодних праздников. Сейчас я сосредоточена на своем выступлении на "Детском Евровидении" с песней Mon Ami. Очень надеюсь, что она всем понравится, и за нее будут голосовать зрители. Кстати, на детском конкурсе Россия может голосовать за своего участника, и сделать это можно будет на официальном сайте с 17 декабря совершенно бесплатно.
https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html
https://ria.ru/20211113/golos-1758706899.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/manizha-1759079572.html
https://ria.ru/20211028/eurovision-1756624928.html
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интервью, детское "евровидение", россия, таня меженцева
12:00 17.12.2021 (обновлено: 14:37 17.12.2021)
 

Таня Меженцева: сегодня на "Детском Евровидении" чувствую себя увереннее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль "ЖАРА KIDS FEST" Певица Таня Меженцева
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня Меженцева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тане Меженцевой не в первый раз выпадает удача представить Россию на песенном конкурсе "Детское Евровидение" – в 2019 году она уже выходила на сцену польского города Гливице с песней A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком, тогда ребята заняли тринадцатое место. В этот раз юная певица подготовила на конкурс сольную песню Mon Аmi, с которой собирается взять реванш. Таня рассказала в интервью РИА Новости о том, чего ей не хватило для победы в прошлый раз, о своих талисманах, а также о том, чем займется после выступления в Париже.
– Таня, в этом году ты представишь Россию на "Детском Евровидении" во второй раз. На твой взгляд, главное – победа или участие в конкурсе? Как ты считаешь, что нужно для победы в "Детском Евровидении"? Чего тебе не хватило для первого места в прошлый раз?
– Победа, конечно, важна, но и само участие – уже маленькая победа. В прошлый раз мне не хватило опыта. На этот раз я волнуюсь гораздо меньше. Ведь я уже знаю, как проходит конкурс. С 2019 года я много занималась с преподавателями, участвовала в музыкальных фестивалях.
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– Расскажи, как ты готовишься к выступлению? Есть ли у тебя секретные ритуалы перед выходом на сцену?
– Секретных ритуалов нет, есть лишь профессиональные: распеться, позитивно настроиться и, конечно же, верить в себя. А еще у меня есть небольшие талисманы, которые я взяла с собой в Париж: старинная монетка и мягкая игрушка-лошадка.
– Уверены, что справиться с волнением и эмоциями перед выступлением непросто. Кто поддерживает тебя на музыкальном поприще? К кому обращаешься за советом в трудную минуту?
– У меня есть профессиональная команда педагогов, с которыми я работаю уже много лет. А также педагог по вокалу "Академии Игоря Крутого", он со мной сейчас в Париже. Их мнение и поддержка очень важны для меня.
– Около месяца назад на официальном YouTube-канале "Детского Евровидения" начали появляться клипы на конкурсные песни участников из других стран. Какой из них понравился тебе больше всего? Кого из участников других стран ты считаешь своим соперником?
– Все участники хороши и сильны по-своему. Трудно кого-то выделить, правда. Мы с ними не только соперники, но и коллеги. Здорово, что "Детское Евровидение" дает возможность познакомиться с такими же ребятами из разных стран, для который творчество – смысл жизни. Несмотря на то, что мы все из разных стран, мы говорим на одном языке – языке музыки.
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– В начале декабря ты также представила клип на песню Mon Ami, с которой будешь представлять Россию. В нем танцы народов мира в исполнении детских творческих коллективов сочетаются с отрывками японской мультипликации. Расскажи, любишь ли ты аниме? Успеваешь ли смотреть мультфильмы с таким плотным графиком? Какие из просмотренных в последнее время понравились тебе больше всего?
– Мир аниме открыл для меня мой брат. Я сама еще не успела до конца проникнуться этой культурой. Впереди у меня много интересных открытий. Мультики смотреть успеваю, несмотря на мой плотный график, выходные у меня все же бывают, как и у всех детей. Но я больше предпочитаю смотреть Netflix.
– На пресс-конференции ты сказала, что в песне Mon ami ты призываешь людей наслаждаться жизнью. Что для тебя значит выражение "наслаждаться жизнью"? Как, по твоему мнению, выглядит такой человек, и чем он занимается?
– Для меня счастье заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. И находиться в кругу любящих тебя людей.
– Что ты будешь делать после выступления в Париже? Планируешь немного отдохнуть или, наоборот, еще серьезнее займешься вокалом?
– Отдохну. Поскольку близится череда новогодних праздников, и у меня будут каникулы. Поэтому воспользуюсь этим и отдохну. А еще хочу остаться на несколько дней в Париже и показать город своей собаке Алисе породы корги. Она прилетает ко мне вместе с семьей.
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– Какую музыку ты любишь? Кто из современных исполнителей нравится тебе больше всего? Хотела бы спеть дуэтом с кем-то из них?
– Я бы, наверное, хотела спеть дуэтом с Арианой Гранде. Очень нравится ее творчество.
– На твоей странице в Instagram много снимков, сделанных профессиональными фотографами. Нравится ли тебе быть в роли модели? Хотела бы попробовать себя в модельном бизнесе или карьера певицы тебе ближе?
– Карьера певицы мне ближе. А еще я бы попробовала стать актрисой. Тем более, что небольшой опыт у меня уже есть. Я снялась в 10-серийном фильме "Наследие", премьера которого состоится в ближайшее время.
– Скоро Новый год, поэтому самое время подводить итоги. Давай сделаем это сейчас! Расскажи, какими успехами ты можешь похвастаться в 2021 году? Какие высоты ты запланировала покорять в следующем?
– Еще рано подводить итоги, ведь главный мой конкурс еще впереди. Но, конечно, не могу не отметить свою победу в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна" в этом году. А по поводу высот в следующем году я подумаю после новогодних праздников. Сейчас я сосредоточена на своем выступлении на "Детском Евровидении" с песней Mon Ami. Очень надеюсь, что она всем понравится, и за нее будут голосовать зрители. Кстати, на детском конкурсе Россия может голосовать за своего участника, и сделать это можно будет на официальном сайте с 17 декабря совершенно бесплатно.
Кадр из фильма Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
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ШоубизИнтервьюДетское "Евровидение"РоссияТаня Меженцева
 
 
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