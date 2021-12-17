https://ria.ru/20211217/mezentsev-1764258680.html

Союзное государство планирует создать единый патриотический центр

Союзное государство планирует создать единый патриотический центр - РИА Новости, 17.12.2021

Союзное государство планирует создать единый патриотический центр

Россия и Белоруссия планируют создать совместный центр патриотического воспитания за четыре года, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:33

2021-12-17T15:33

2021-12-17T15:37

белоруссия

дмитрий мезенцев

музей победы

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют создать совместный центр патриотического воспитания за четыре года, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев после завершения форума проекта "Территория Победы", прошедшего в Музее Победы в пятницу."Сегодня совместно с министерством обороны РФ и министерством обороны Республики Беларусь, а также с министерствами культуры обеих стран, рассматриваем предложение по созданию центра патриотического воспитания в рамках восстановления и возрождения укреплений на Кобринском рубеже, а также по наполнению помещений нормосодержательными экспозициями, которые будут соответствовать самым современным требованиям организации музейного дела", - рассказал Мезенцев.Он также отметил, что речь идет не только о создании нового музея в рамках мемориального комплекса "Брестская крепость - герой", но и "центра, который будет не только просветительским, но центром сверки позиций молодого поколения с теми нравственными идеалами и критериями, которые отличали и защитников Брестской крепости, и солдат в ВОВ"."Мы хотим на очевидных фактах и фактах, которые будут открываться все более и более, вести разговор об этом подвиге в соотношении с тем, что должен сегодня делать молодой человек, проявляя себя в качестве гражданина России, Беларуси, Союзного государства, гражданина Стран Содружества", - добавил Мезенцев.Он добавил, что постоянный комитет Союзного государства должен выступить партнером министерств оборон России и Белоруссии, министерств культуры, представителей музейного сообщества с тем чтобы, с опорой на союзный бюджет, проект был реализован в перспективе до четырех лет."Это значительный проект, однако те средства, которые, мы полагаем, будут выделены сторонами, они, безусловно, позволят нам решить те задачи, о которых я только что сказал", - подытожил Мезенцев.

https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761890522.html

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белоруссия, дмитрий мезенцев, музей победы, россия