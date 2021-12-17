Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду
Медведчук заявил о готовности сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине досрочных парламентских выборов.
Ранее сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента.
"Мы утверждаем, что сегодня парламент не отвечает интересам избирателей. То, что было на выборах в июле 2019 года, сегодня кардинально изменилось против тех, за кого в основном голосовали люди. Я имею в виду фракцию "Слуга народа". Поэтому необходимо сделать сегодня перезагрузку власти, в данном случае провести досрочные парламентские выборы", - сказал Медведчук на брифинге в пятницу.
Отвечая на вопрос, готов ли он сложить депутатский мандат, Медведчук заявил: "Однозначно".
Став президентом, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.