https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764268612.html

Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду

Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду - РИА Новости, 17.12.2021

Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:07

2021-12-17T16:07

2021-12-17T16:07

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

юрий бойко

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине досрочных парламентских выборов.Ранее сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента.Отвечая на вопрос, готов ли он сложить депутатский мандат, Медведчук заявил: "Однозначно".Став президентом, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.

https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764254444.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь