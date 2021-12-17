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Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду
Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду - РИА Новости, 17.12.2021
Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:07
2021-12-17T16:07
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
юрий бойко
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине досрочных парламентских выборов.Ранее сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента.Отвечая на вопрос, готов ли он сложить депутатский мандат, Медведчук заявил: "Однозначно".Став президентом, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
16:07 17.12.2021
 
Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду

Медведчук заявил о готовности сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что готов сдать депутатский мандат ради проведения на Украине досрочных парламентских выборов.
Ранее сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента.
"Мы утверждаем, что сегодня парламент не отвечает интересам избирателей. То, что было на выборах в июле 2019 года, сегодня кардинально изменилось против тех, за кого в основном голосовали люди. Я имею в виду фракцию "Слуга народа". Поэтому необходимо сделать сегодня перезагрузку власти, в данном случае провести досрочные парламентские выборы", - сказал Медведчук на брифинге в пятницу.
Отвечая на вопрос, готов ли он сложить депутатский мандат, Медведчук заявил: "Однозначно".
Став президентом, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
15:13
Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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