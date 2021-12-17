https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764254444.html

Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным

Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным - РИА Новости, 17.12.2021

Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:13

2021-12-17T15:13

2021-12-17T16:19

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о поставках угля из Донбасса.Ранее в пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте политика. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконно."Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством, мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.Он также считает, что преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры."У нас уже все есть признаки преступной диктатуры, которая внедрена властью, это я утверждаю, как человек, являющийся специалистом в области права, государственного строительства и государственного управления", - сказал Медведчук.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html

https://ria.ru/20211211/gaz-1763235521.html

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в мире, украина, донбасс, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь