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https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764254444.html
Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным
Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным - РИА Новости, 17.12.2021
Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:13
2021-12-17T16:19
в мире
украина
донбасс
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о поставках угля из Донбасса.Ранее в пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте политика. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконно."Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством, мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.Он также считает, что преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры."У нас уже все есть признаки преступной диктатуры, которая внедрена властью, это я утверждаю, как человек, являющийся специалистом в области права, государственного строительства и государственного управления", - сказал Медведчук.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html
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в мире, украина, донбасс, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
15:13 17.12.2021 (обновлено: 16:19 17.12.2021)
 
Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным

Депутат Рады Медведчук назвал продление домашнего ареста незаконным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о поставках угля из Донбасса.
Ранее в пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте политика. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.
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По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконно.
"Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством, мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.
Он также считает, что преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры.
"У нас уже все есть признаки преступной диктатуры, которая внедрена властью, это я утверждаю, как человек, являющийся специалистом в области права, государственного строительства и государственного управления", - сказал Медведчук.
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Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
В миреУкраинаДонбассКиевВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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