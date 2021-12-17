https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764253444.html

Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом - РИА Новости, 17.12.2021

Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:07

2021-12-17T15:07

2021-12-17T15:18

в мире

донбасс

виктор медведчук

украина

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса.Ранее Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников."Постановление следственного судьи Печерского районного суда которым… применена мера пресечения относительно Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября 2021 года оставить без изменений", - сказал судья. Трансляция велась на сайте суда. При этом суд оказался удовлетворить апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Постановление суда обжалованию не подлежит.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

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в мире, донбасс, виктор медведчук, украина, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь