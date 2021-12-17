15:07 17.12.2021 (обновлено: 15:18 17.12.2021)
Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом
Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса.
Ранее Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда которым… применена мера пресечения относительно Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября 2021 года оставить без изменений", - сказал судья. Трансляция велась на сайте суда. При этом суд оказался удовлетворить апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.