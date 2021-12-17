https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764207822.html

Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука

Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука - РИА Новости, 17.12.2021

Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:46

2021-12-17T12:46

2021-12-17T13:36

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донбасс

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

иван баканов

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, трансляцию ведет телеканал "Украина 24".Ранее Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте политика.В начале заседания судья объявил, что будет рассмотрена не только апелляционная жалоба прокуратуры, но и апелляционные жалобы защитников.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211211/donbass-1763233138.html

https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762102299.html

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в мире, украина, киев, донбасс, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов