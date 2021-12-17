12:46 17.12.2021 (обновлено: 13:36 17.12.2021)
Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука
Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции прокуратуры на домашний арест Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, трансляцию ведет телеканал "Украина 24".
Ранее Печерский районный суд Киева отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте политика.
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В начале заседания судья объявил, что будет рассмотрена не только апелляционная жалоба прокуратуры, но и апелляционные жалобы защитников.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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