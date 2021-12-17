https://ria.ru/20211217/markirovka-1764258861.html

Минпромторг планирует маркировать детские коляски и автокресла

Минпромторг планирует маркировать детские коляски и автокресла - РИА Новости, 17.12.2021

Минпромторг планирует маркировать детские коляски и автокресла

Минпромторг РФ в перспективе планирует начать маркировку детских колясок и автокресел, заявил глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:33

2021-12-17T15:33

2021-12-17T15:33

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ в перспективе планирует начать маркировку детских колясок и автокресел, заявил глава министерства Денис Мантуров."Для борьбы с контрафактом и фальсификатом развиваем систему цифровой прослеживаемости. Начинали с маркировки детской обуви и текстильных изделий, велосипеды. В перспективе будем маркировать детские коляски, автокресла", - передает его слова пресс-служба министерства."Самое важное - это обеспечение безопасности и качества продукции, которой пользуется ребенок. К примеру, несколько лет назад у нас были большие вопросы по составу ткани для школьной формы. При ее пошиве использовалось сомнительное импортное сырье", - добавил министр.Кроме того, Мантуров напомнил, что министерство активно занимается консолидированием рынка детских товаров. Сегодня в отраслях, связанных с детством, работают уже более 1 600 предприятий пятнадцати отраслей промышленности.

https://ria.ru/20211201/voda-1761559783.html

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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия