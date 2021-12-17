https://ria.ru/20211217/marketpleys-1764223306.html

Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"

Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс" - РИА Новости, 17.12.2021

Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"

Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:36

2021-12-17T13:36

2021-12-17T13:36

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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КРАСНОГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных домов, сообщила на пресс-конференции по итогам 2021 года глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина.По словам Фединой, интернет-платформа будет включать в себя разделы на муниципалитеты, где зарегистрированные управляющие компании, коммерческие организации и жители многоквартирных домов смогут предлагать свои услуги.

https://ria.ru/20211216/zhkkh-1764013010.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), госжилинспекция