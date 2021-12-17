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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211217/marketpleys-1764223306.html
Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"
Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс" - РИА Новости, 17.12.2021
Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"
Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:36
2021-12-17T13:36
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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КРАСНОГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных домов, сообщила на пресс-конференции по итогам 2021 года глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина.По словам Фединой, интернет-платформа будет включать в себя разделы на муниципалитеты, где зарегистрированные управляющие компании, коммерческие организации и жители многоквартирных домов смогут предлагать свои услуги.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), госжилинспекция
13:36 17.12.2021
 

Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных домов, сообщила на пресс-конференции по итогам 2021 года глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина.
По словам Фединой, интернет-платформа будет включать в себя разделы на муниципалитеты, где зарегистрированные управляющие компании, коммерческие организации и жители многоквартирных домов смогут предлагать свои услуги.
"До конца 2022 года, во всех муниципалитетах Подмосковья мы постараемся запустить портал, где управляющие компании, коммерческие организации и даже жители домов смогут предлагать свои услуги. Это например доставка воды, починка смесителя и даже доставка продуктов из ближайшего магазина", - сказала Федина.
Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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