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Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"
Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс" - РИА Новости, 17.12.2021
Власти Подмосковья создадут "Соседский маркетплейс"
Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:36
2021-12-17T13:36
2021-12-17T13:36
новости подмосковья
общество
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госжилинспекция
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КРАСНОГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Московской области до конца 2022 года планируют создать "Соседский маркетплейс", направленный на повышение качества обслуживания жителей многоквартирных домов, сообщила на пресс-конференции по итогам 2021 года глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина.По словам Фединой, интернет-платформа будет включать в себя разделы на муниципалитеты, где зарегистрированные управляющие компании, коммерческие организации и жители многоквартирных домов смогут предлагать свои услуги.
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общество, московская область (подмосковье), госжилинспекция