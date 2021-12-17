https://ria.ru/20211217/makron-1764161756.html

Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон

Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон - РИА Новости, 17.12.2021

Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон

Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:19

2021-12-17T09:19

2021-12-17T10:18

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эммануэль макрон

шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям, заявил президент страны Эммануэль Макрон.По словам Макрона, по отношению к урегулированию украинского вопроса США и страны Евросоюза "придерживаются многостороннего подхода". В частности, это "подход сдерживания", в рамках которого стороны посылают "весьма четкие сигналы" и координируют усилия.Ранее европейские лидеры, как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений"."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763880494.html

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