09:19 17.12.2021 (обновлено: 10:18 17.12.2021)
Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон
Президент Макрон: Франция надеется продвинуться по вопросу нормандского формата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"(Нужно) вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это минские соглашение в нормандском формате, что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели", - заявил французский лидер в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС в Брюсселе. Видеозапись опубликовал Елисейский дворец.
Ранее европейские лидеры, как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
15 декабря, 16:13В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине