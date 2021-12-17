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Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон
Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон - РИА Новости, 17.12.2021
Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон
Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:19
2021-12-17T10:18
в мире
украина
сша
франция
евросоюз
эммануэль макрон
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям, заявил президент страны Эммануэль Макрон.По словам Макрона, по отношению к урегулированию украинского вопроса США и страны Евросоюза "придерживаются многостороннего подхода". В частности, это "подход сдерживания", в рамках которого стороны посылают "весьма четкие сигналы" и координируют усилия.Ранее европейские лидеры, как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений"."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, сша, франция, евросоюз, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, ситуация в днр и лнр, россия
09:19 17.12.2021 (обновлено: 10:18 17.12.2021)
 
Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон

Президент Макрон: Франция надеется продвинуться по вопросу нормандского формата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"(Нужно) вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это минские соглашение в нормандском формате, что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели", - заявил французский лидер в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС в Брюсселе. Видеозапись опубликовал Елисейский дворец.
По словам Макрона, по отношению к урегулированию украинского вопроса США и страны Евросоюза "придерживаются многостороннего подхода". В частности, это "подход сдерживания", в рамках которого стороны посылают "весьма четкие сигналы" и координируют усилия.
Ранее европейские лидеры, как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:13
В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине
 
В миреУкраинаСШАФранцияЕвросоюзЭммануэль МакронШарль МишельЕвросоветСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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