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При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли четверо детей

При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли четверо детей - РИА Новости, 17.12.2021

При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли четверо детей

Четверо детей погибли в результате пожара в жилом доме в лондонском боро Саттон, говорится в пресс-релизе пожарной службы британской столицы. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T06:31

2021-12-17T06:31

2021-12-17T06:31

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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Четверо детей погибли в результате пожара в жилом доме в лондонском боро Саттон, говорится в пресс-релизе пожарной службы британской столицы."Пожарные в дыхательных аппаратах вошли в <…> дом и вынесли четырех детей из здания… Все четверо детей были доставлены в больницы, где, к несчастью, несмотря на усилия всех причастных, скончались", - говорится в заявлении службы.Отмечается, что к месту происшествия были вызваны восемь спецмашин и около 60 пожарных.На данный момент пожар локализован, причина происшествия расследуется.

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