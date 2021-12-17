https://ria.ru/20211217/likhachestvo-1764198255.html

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество - РИА Новости, 17.12.2021

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество

Кабмин дал заключение на проект о введении уголовной ответственности за агрессивное вождение, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:17

2021-12-17T12:17

2021-12-17T14:05

единая россия

госдума рф

общество

дмитрий вяткин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кабмин дал заключение на проект о введении уголовной ответственности за агрессивное вождение, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин."Вчера был вопрос об ускорении подготовки отзыва правительства на законопроект об усилении уголовной ответственности для лихачей. Докладываю… отзыв поступил, он положительный", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Депутат уточнил, что документ касается водителей, которые неоднократно нарушали Правила дорожного движения.Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

https://ria.ru/20211203/pogonya-1761952132.html

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единая россия, госдума рф, общество, дмитрий вяткин, россия