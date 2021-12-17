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ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме - РИА Новости, 17.12.2021
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме
Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:57
2021-12-17T10:57
общество
магаданская область
общероссийский народный фронт
здоровье - общество
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МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости. Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных препаратов, сообщила пресс-служба отделения."В 2021 году выявлена значительная недообеспеченность медиков необходимыми расходниками. Мониторинг проводился по 242 позициям, выявленным в закупках, отмечались непоставленные или поставленные в неполном объеме препараты и медицинские изделия в течение 2021 года с разбивкой по полугодиям. 40,5% заявок не исполнено совсем или исполнено частично, медики получили только 54,9% запрошенных материалов", - сообщает ОНФ.Отмечается, что финансирование на приобретение лекарственных препаратов, выделенное региональному минздраву на 2021 год, получено в полном объеме. Обеспечение препаратами и медицинскими изделиями больниц и поликлиник региона возложено на областное государственное автономное учреждение "Магаданфармация", на складах которого покупают фармацевтическую продукцию медучреждения."Поставки текущего года исполнены чуть больше чем на половину, кроме того, остались неисполненные с 2020 года заявки. Неисполнение договоров поставок приводит к катастрофическому положению в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях региона. Уже сейчас имеются случаи покупки необходимых препаратов медработниками за свой счет. Например, заявки на элементарную перекись водорода и аммиак не выполнены совсем, а хлоргексидина отпущено 62,5%, не поставлено ни одного бинта и стерильных марлевых салфеток", - уточняет ОНФ.ОНФ также сообщает, что о нехватке медпрепаратов на Колыме уже доложили губернатору Сергею Носову. Глава области дал неделю на обработку неисполненных заявок.
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общество, магаданская область, общероссийский народный фронт, здоровье - общество
10:57 17.12.2021
 
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме

ОНФ заявил о нехватке лекарств в медицинских организациях в Магаданской области

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости. Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных препаратов, сообщила пресс-служба отделения.
"В 2021 году выявлена значительная недообеспеченность медиков необходимыми расходниками. Мониторинг проводился по 242 позициям, выявленным в закупках, отмечались непоставленные или поставленные в неполном объеме препараты и медицинские изделия в течение 2021 года с разбивкой по полугодиям. 40,5% заявок не исполнено совсем или исполнено частично, медики получили только 54,9% запрошенных материалов", - сообщает ОНФ.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот
Отмечается, что финансирование на приобретение лекарственных препаратов, выделенное региональному минздраву на 2021 год, получено в полном объеме. Обеспечение препаратами и медицинскими изделиями больниц и поликлиник региона возложено на областное государственное автономное учреждение "Магаданфармация", на складах которого покупают фармацевтическую продукцию медучреждения.
"Поставки текущего года исполнены чуть больше чем на половину, кроме того, остались неисполненные с 2020 года заявки. Неисполнение договоров поставок приводит к катастрофическому положению в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях региона. Уже сейчас имеются случаи покупки необходимых препаратов медработниками за свой счет. Например, заявки на элементарную перекись водорода и аммиак не выполнены совсем, а хлоргексидина отпущено 62,5%, не поставлено ни одного бинта и стерильных марлевых салфеток", - уточняет ОНФ.
ОНФ также сообщает, что о нехватке медпрепаратов на Колыме уже доложили губернатору Сергею Носову. Глава области дал неделю на обработку неисполненных заявок.
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