https://ria.ru/20211217/lekarstva-1764179814.html
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме - РИА Новости, 17.12.2021
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме
Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:57
2021-12-17T10:57
2021-12-17T10:57
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости. Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных препаратов, сообщила пресс-служба отделения."В 2021 году выявлена значительная недообеспеченность медиков необходимыми расходниками. Мониторинг проводился по 242 позициям, выявленным в закупках, отмечались непоставленные или поставленные в неполном объеме препараты и медицинские изделия в течение 2021 года с разбивкой по полугодиям. 40,5% заявок не исполнено совсем или исполнено частично, медики получили только 54,9% запрошенных материалов", - сообщает ОНФ.Отмечается, что финансирование на приобретение лекарственных препаратов, выделенное региональному минздраву на 2021 год, получено в полном объеме. Обеспечение препаратами и медицинскими изделиями больниц и поликлиник региона возложено на областное государственное автономное учреждение "Магаданфармация", на складах которого покупают фармацевтическую продукцию медучреждения."Поставки текущего года исполнены чуть больше чем на половину, кроме того, остались неисполненные с 2020 года заявки. Неисполнение договоров поставок приводит к катастрофическому положению в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях региона. Уже сейчас имеются случаи покупки необходимых препаратов медработниками за свой счет. Например, заявки на элементарную перекись водорода и аммиак не выполнены совсем, а хлоргексидина отпущено 62,5%, не поставлено ни одного бинта и стерильных марлевых салфеток", - уточняет ОНФ.ОНФ также сообщает, что о нехватке медпрепаратов на Колыме уже доложили губернатору Сергею Носову. Глава области дал неделю на обработку неисполненных заявок.
https://ria.ru/20211210/lekarstva-1763159597.html
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общество, магаданская область, общероссийский народный фронт, здоровье - общество
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме
ОНФ заявил о нехватке лекарств в медицинских организациях в Магаданской области
МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости.
Члены регионального отделения ОНФ
провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы
и выяснили, что медики получили только половину запрошенных препаратов, сообщила пресс-служба отделения.
"В 2021 году выявлена значительная недообеспеченность медиков необходимыми расходниками. Мониторинг проводился по 242 позициям, выявленным в закупках, отмечались непоставленные или поставленные в неполном объеме препараты и медицинские изделия в течение 2021 года с разбивкой по полугодиям. 40,5% заявок не исполнено совсем или исполнено частично, медики получили только 54,9% запрошенных материалов", - сообщает ОНФ.
Отмечается, что финансирование на приобретение лекарственных препаратов, выделенное региональному минздраву на 2021 год, получено в полном объеме. Обеспечение препаратами и медицинскими изделиями больниц и поликлиник региона возложено на областное государственное автономное учреждение "Магаданфармация", на складах которого покупают фармацевтическую продукцию медучреждения.
"Поставки текущего года исполнены чуть больше чем на половину, кроме того, остались неисполненные с 2020 года заявки. Неисполнение договоров поставок приводит к катастрофическому положению в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях региона. Уже сейчас имеются случаи покупки необходимых препаратов медработниками за свой счет. Например, заявки на элементарную перекись водорода и аммиак не выполнены совсем, а хлоргексидина отпущено 62,5%, не поставлено ни одного бинта и стерильных марлевых салфеток", - уточняет ОНФ.
ОНФ также сообщает, что о нехватке медпрепаратов на Колыме уже доложили губернатору Сергею Носову
. Глава области дал неделю на обработку неисполненных заявок.