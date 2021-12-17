https://ria.ru/20211217/lekarstva-1764179814.html

ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме

ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме - РИА Новости, 17.12.2021

ОНФ заявил о нехватке лекарств в медорганизациях на Колыме

Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:57

2021-12-17T10:57

2021-12-17T10:57

общество

магаданская область

общероссийский народный фронт

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg

МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости. Члены регионального отделения ОНФ провели мониторинг обеспеченности лекарствами медучреждений Колымы и выяснили, что медики получили только половину запрошенных препаратов, сообщила пресс-служба отделения."В 2021 году выявлена значительная недообеспеченность медиков необходимыми расходниками. Мониторинг проводился по 242 позициям, выявленным в закупках, отмечались непоставленные или поставленные в неполном объеме препараты и медицинские изделия в течение 2021 года с разбивкой по полугодиям. 40,5% заявок не исполнено совсем или исполнено частично, медики получили только 54,9% запрошенных материалов", - сообщает ОНФ.Отмечается, что финансирование на приобретение лекарственных препаратов, выделенное региональному минздраву на 2021 год, получено в полном объеме. Обеспечение препаратами и медицинскими изделиями больниц и поликлиник региона возложено на областное государственное автономное учреждение "Магаданфармация", на складах которого покупают фармацевтическую продукцию медучреждения."Поставки текущего года исполнены чуть больше чем на половину, кроме того, остались неисполненные с 2020 года заявки. Неисполнение договоров поставок приводит к катастрофическому положению в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях региона. Уже сейчас имеются случаи покупки необходимых препаратов медработниками за свой счет. Например, заявки на элементарную перекись водорода и аммиак не выполнены совсем, а хлоргексидина отпущено 62,5%, не поставлено ни одного бинта и стерильных марлевых салфеток", - уточняет ОНФ.ОНФ также сообщает, что о нехватке медпрепаратов на Колыме уже доложили губернатору Сергею Носову. Глава области дал неделю на обработку неисполненных заявок.

https://ria.ru/20211210/lekarstva-1763159597.html

https://ria.ru/20211130/lekarstva-1761439103.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, магаданская область, общероссийский народный фронт, здоровье - общество