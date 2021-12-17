https://ria.ru/20211217/kursk-1764278592.html

В Курске арестовали мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе

В Курске арестовали мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе - РИА Новости, 17.12.2021

В Курске арестовали мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе

Суд заключил под стражу на два месяца жителя Курска, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета в ночном клубе, где были ранены пятеро... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:51

2021-12-17T16:51

2021-12-17T16:51

происшествия

курский район

курск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца жителя Курска, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета в ночном клубе, где были ранены пятеро охранников, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.По данным МВД, около 23.00 мск в воскресенье молодой человек после словесного конфликта ранил из травматического пистолета пятерых охранников ночного клуба в Курском районе области. Пострадавшие попали в больницу, угрозы их жизни нет. Личность молодого человека установили, а вскоре 21-летний житель Курска сам явился в полицию и был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия", ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Заседание по этому поводу состоялось в среду, и Курский районный суд отложил рассмотрение на 72 часа, посчитав, что следствием "не представлены полные и конкретные сведения о личности задержанного"."Избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.Вечером в понедельник в Telegram распространилось видео инцидента, где видно, что на охранников ночного клуба напала целая компания. Следствие рассматривает вопрос о наличии в действиях подозреваемого, а также других участников конфликта "признаков более тяжкого состава преступления против жизни и здоровья личности".

https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html

https://ria.ru/20211209/strelba-1762952566.html

курский район

курск

россия

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происшествия, курский район, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия