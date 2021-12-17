https://ria.ru/20211217/krym-1764188597.html

В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд

В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд - РИА Новости, 17.12.2021

В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд

Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, первый рейс совершается из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:39

2021-12-17T16:39

2021-12-17T16:39

туризм

евпатория

республика крым

симферополь

дед мороз

снегурочка

новости - туризм

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, первый рейс совершается из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент РИА Новости.Поезд Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), оформленный снаружи и внутри новогодними украшениями и изображениями с рождественской тематикой, отправился в 11.00 из Симферополя в Евпаторию."Сегодня рейс совершит в Евпаторию и обратно, завтра в Джанкой и дальше — к станции Соленое Озеро (север Крыма – Прим. ред.). И надеемся, что мы его запустим по всему полуострову", — сказал РИА Новости генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.Он добавил, что компания намерена эксплуатировать красиво оформленный поезд всю зиму. Цена за проезд на нем стандартная, сейчас поездка из Симферополя в Евпаторию стоит 124 рубля.На борту новогоднего поезда из Симферополя в Евпаторию отправились дети крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов "РОСТ". В пути их сопровождают Дед Мороз и Снегурочка, а по прибытии в Евпаторию пассажиров ожидает праздничная программа и подарки в здании железнодорожного вокзала Евпатория-Курорт.

https://ria.ru/20211216/krym-1764072943.html

евпатория

республика крым

симферополь

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