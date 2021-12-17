https://ria.ru/20211217/krym-1764188597.html
В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд
В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд - РИА Новости, 17.12.2021
В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд
Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, первый рейс совершается из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:39
2021-12-17T16:39
2021-12-17T16:39
туризм
евпатория
республика крым
симферополь
дед мороз
снегурочка
новости - туризм
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/64/1560726427_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_685b22853e6f2a3b9b29ab2096befecd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, первый рейс совершается из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент РИА Новости.Поезд Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), оформленный снаружи и внутри новогодними украшениями и изображениями с рождественской тематикой, отправился в 11.00 из Симферополя в Евпаторию."Сегодня рейс совершит в Евпаторию и обратно, завтра в Джанкой и дальше — к станции Соленое Озеро (север Крыма – Прим. ред.). И надеемся, что мы его запустим по всему полуострову", — сказал РИА Новости генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.Он добавил, что компания намерена эксплуатировать красиво оформленный поезд всю зиму. Цена за проезд на нем стандартная, сейчас поездка из Симферополя в Евпаторию стоит 124 рубля.На борту новогоднего поезда из Симферополя в Евпаторию отправились дети крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов "РОСТ". В пути их сопровождают Дед Мороз и Снегурочка, а по прибытии в Евпаторию пассажиров ожидает праздничная программа и подарки в здании железнодорожного вокзала Евпатория-Курорт.
https://ria.ru/20211216/krym-1764072943.html
евпатория
республика крым
симферополь
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/64/1560726427_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_dbf3aa95de927e1ac3be35e2c8d2251f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, республика крым, симферополь, дед мороз, снегурочка, новости - туризм, джанкой, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, праздники
В Крыму начал курсировать новогодний электропоезд
Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, отправившись из Симферополя в Евпаторию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Новогодний поезд начал курсировать в Крыму, первый рейс совершается из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), оформленный снаружи и внутри новогодними украшениями и изображениями с рождественской тематикой, отправился в 11.00 из Симферополя в Евпаторию.
"Сегодня рейс совершит в Евпаторию и обратно, завтра в Джанкой и дальше — к станции Соленое Озеро (север Крыма – Прим. ред.). И надеемся, что мы его запустим по всему полуострову", — сказал РИА Новости генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.
Он добавил, что компания намерена эксплуатировать красиво оформленный поезд всю зиму. Цена за проезд на нем стандартная, сейчас поездка из Симферополя в Евпаторию стоит 124 рубля.
На борту новогоднего поезда из Симферополя в Евпаторию отправились дети крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов "РОСТ". В пути их сопровождают Дед Мороз и Снегурочка, а по прибытии в Евпаторию пассажиров ожидает праздничная программа и подарки в здании железнодорожного вокзала Евпатория-Курорт.