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В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови
В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови
Следователи начали проверку после смерти мужчины в автобусе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:30
2021-12-17T10:30
2021-12-17T13:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти мужчины в автобусе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Известно, что гибель не носит криминальный характер. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, мужчина страдал хроническим заболеванием вен. Как рассказали агентству в ООО "Стартранс", инцидент произошел еще 14 декабря около 18:05 в районе дома 3 на улице Декабристов."После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено", — заявили в компании.
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РИА Новости
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происшествия, москва
10:30 17.12.2021 (обновлено: 13:21 17.12.2021)
В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови
В Москве мужчина поранил ногу в автобусе и умер от потери крови
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Следователи начали проверку после смерти мужчины в автобусе в Москве
, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Известно, что гибель не носит криминальный характер. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, мужчина страдал хроническим заболеванием вен. Как рассказали агентству в ООО "Стартранс", инцидент произошел еще 14 декабря около 18:05 в районе дома 3 на улице Декабристов.
"После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено", — заявили в компании.