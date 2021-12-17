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В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови

В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови

Следователи начали проверку после смерти мужчины в автобусе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:30

2021-12-17T10:30

2021-12-17T13:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти мужчины в автобусе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Известно, что гибель не носит криминальный характер. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, мужчина страдал хроническим заболеванием вен. Как рассказали агентству в ООО "Стартранс", инцидент произошел еще 14 декабря около 18:05 в районе дома 3 на улице Декабристов."После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено", — заявили в компании.

https://ria.ru/20210922/shkolnik-1751337872.html

москва

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2021

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происшествия, москва