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Главу Росжелдора Коваля освободили от должности
Главу Росжелдора Коваля освободили от должности - РИА Новости, 17.12.2021
Главу Росжелдора Коваля освободили от должности
Руководитель Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, и.о. главы агентства назначен его заместитель Александр... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:54
2021-12-17T19:54
2021-12-17T20:14
политика
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Руководитель Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, и.о. главы агентства назначен его заместитель Александр Иванов, говорится в сообщении правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Этот пост он покидает в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов", - сказано в сообщении.Коваль был назначен на должность главы железнодорожного агентства в мае 2011 года. В последние несколько лет до этого работал в различных компаниях на руководящих должностях. Кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.В свою очередь Иванов уже исполнял обязанности главы Росжелдора, когда предыдущий руководитель агентства Владимир Токарев был освобожден от должности в январе 2011 года.
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политика, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), михаил мишустин, россия
19:54 17.12.2021 (обновлено: 20:14 17.12.2021)
Главу Росжелдора Коваля освободили от должности
Главу Росжелдора Игоря Коваля освободили от должности