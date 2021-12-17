https://ria.ru/20211217/kosachev-1764277725.html

Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО

Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021

Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО

Без реальных договоренностей по гарантиям безопасности в отношениях России и НАТО не будет развязок во многих других сюжетах, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:46

2021-12-17T16:46

2021-12-17T17:00

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Без реальных договоренностей по гарантиям безопасности в отношениях России и НАТО не будет развязок во многих других сюжетах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Переданные российским МИД американской стороне проекты базовых документов по гарантиям безопасности, на мой взгляд, призваны донести до сведения партнеров в Вашингтоне и в Брюсселе, как и до мировой общественности, три важных момента", - написал Косачев на своей странице в Facebook.По его словам, Россия говорит о желании получить реальные договорные гарантии безопасности вполне всерьез. "Это не риторический прием, не отговорка или условие для продолжения диалога, а и есть центральная тема будущих переговоров. Без решения здесь не будет развязок во многих других сюжетах. Мы вышли на первопричину кризиса, на корень всех проблем", - считает политик.При этом Россия предельно конкретно и абсолютно четко в форме конкретных документов разъясняет, что именно она понимает под гарантиями, добавил он.Сенатор отметил, что из-за горького опыта общения с Западом, который не раз искажал позицию России в своих интерпретациях, документы выложены и на суд мировой общественности. "Чтобы заключение о том, выполнимо ли это или нет, высокая это цена за безопасность в Европе или нет, выносили не только политики, но и все жители стран Европы", - написал Косачев.И в этом смысле, по его словам, мы демонстрируем, что все абсолютно реалистично. "Никому не нужно отступать и терять лицо, а лишь сделать то, что нормально и в межчеловеческом общении, и в межгосударственном: услышать озабоченности другой стороны", - добавил он.Парламентарий отметил, что для Америки и для НАТО, которые привыкли себя видеть над правом, над компромиссами или над чужими интересами, разговор на равных с кем-либо в принципе непривычен и считается чуть ли не поражением. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сказал по этому поводу, что "любой диалог с Россией также должен будет учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России". "Мы-то как раз не против, это нас не хотели слышать последние 30 лет – никак не докричимся до "града на холме", - подчеркнул законодатель.При этом Россия пытается всего лишь объяснить им, что уважать интересы и опасения других стран – это совсем не страшно и вполне демократично, отметил Косачев. "Это и есть воплощение принципа неделимой безопасности, под которым они сами подписались во многих стратегических документах, и отличная альтернатива санкциям, угрозам и бесконечному расширению военных альянсов и движению вооружений к чужим границам", - заключил он.

https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764252925.html

https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html

https://ria.ru/20211217/garantii-1764276171.html

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в мире, сша, вашингтон (город), константин косачев, нато, брюссель, россия, йенс столтенберг