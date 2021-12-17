Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/kosachev-1764277725.html
Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО
Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021
Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО
Без реальных договоренностей по гарантиям безопасности в отношениях России и НАТО не будет развязок во многих других сюжетах, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:46
2021-12-17T17:00
в мире
сша
вашингтон (город)
константин косачев
нато
брюссель
россия
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571730184_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_1f0b3a4823ed9169c8589b46155ac133.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Без реальных договоренностей по гарантиям безопасности в отношениях России и НАТО не будет развязок во многих других сюжетах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Переданные российским МИД американской стороне проекты базовых документов по гарантиям безопасности, на мой взгляд, призваны донести до сведения партнеров в Вашингтоне и в Брюсселе, как и до мировой общественности, три важных момента", - написал Косачев на своей странице в Facebook.По его словам, Россия говорит о желании получить реальные договорные гарантии безопасности вполне всерьез. "Это не риторический прием, не отговорка или условие для продолжения диалога, а и есть центральная тема будущих переговоров. Без решения здесь не будет развязок во многих других сюжетах. Мы вышли на первопричину кризиса, на корень всех проблем", - считает политик.При этом Россия предельно конкретно и абсолютно четко в форме конкретных документов разъясняет, что именно она понимает под гарантиями, добавил он.Сенатор отметил, что из-за горького опыта общения с Западом, который не раз искажал позицию России в своих интерпретациях, документы выложены и на суд мировой общественности. "Чтобы заключение о том, выполнимо ли это или нет, высокая это цена за безопасность в Европе или нет, выносили не только политики, но и все жители стран Европы", - написал Косачев.И в этом смысле, по его словам, мы демонстрируем, что все абсолютно реалистично. "Никому не нужно отступать и терять лицо, а лишь сделать то, что нормально и в межчеловеческом общении, и в межгосударственном: услышать озабоченности другой стороны", - добавил он.Парламентарий отметил, что для Америки и для НАТО, которые привыкли себя видеть над правом, над компромиссами или над чужими интересами, разговор на равных с кем-либо в принципе непривычен и считается чуть ли не поражением. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сказал по этому поводу, что "любой диалог с Россией также должен будет учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России". "Мы-то как раз не против, это нас не хотели слышать последние 30 лет – никак не докричимся до "града на холме", - подчеркнул законодатель.При этом Россия пытается всего лишь объяснить им, что уважать интересы и опасения других стран – это совсем не страшно и вполне демократично, отметил Косачев. "Это и есть воплощение принципа неделимой безопасности, под которым они сами подписались во многих стратегических документах, и отличная альтернатива санкциям, угрозам и бесконечному расширению военных альянсов и движению вооружений к чужим границам", - заключил он.
https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764252925.html
https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html
https://ria.ru/20211217/garantii-1764276171.html
сша
вашингтон (город)
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571730184_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_6f7ee883b00111cf6fd53eb3566ea616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), константин косачев, нато, брюссель, россия, йенс столтенберг
16:46 17.12.2021 (обновлено: 17:00 17.12.2021)
 
Косачев заявил о важности гарантий безопасности для отношений России и НАТО

Вице-спикер СФ Косачев: Россия и НАТО не решат другие проблемы без гарантий безопасности

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Без реальных договоренностей по гарантиям безопасности в отношениях России и НАТО не будет развязок во многих других сюжетах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Переданные российским МИД американской стороне проекты базовых документов по гарантиям безопасности, на мой взгляд, призваны донести до сведения партнеров в Вашингтоне и в Брюсселе, как и до мировой общественности, три важных момента", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
15:06
Рябков рассказал о позиции НАТО по гарантиям безопасности
По его словам, Россия говорит о желании получить реальные договорные гарантии безопасности вполне всерьез. "Это не риторический прием, не отговорка или условие для продолжения диалога, а и есть центральная тема будущих переговоров. Без решения здесь не будет развязок во многих других сюжетах. Мы вышли на первопричину кризиса, на корень всех проблем", - считает политик.
При этом Россия предельно конкретно и абсолютно четко в форме конкретных документов разъясняет, что именно она понимает под гарантиями, добавил он.
Сенатор отметил, что из-за горького опыта общения с Западом, который не раз искажал позицию России в своих интерпретациях, документы выложены и на суд мировой общественности. "Чтобы заключение о том, выполнимо ли это или нет, высокая это цена за безопасность в Европе или нет, выносили не только политики, но и все жители стран Европы", - написал Косачев.
На полях саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
14:51
Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
И в этом смысле, по его словам, мы демонстрируем, что все абсолютно реалистично. "Никому не нужно отступать и терять лицо, а лишь сделать то, что нормально и в межчеловеческом общении, и в межгосударственном: услышать озабоченности другой стороны", - добавил он.
Парламентарий отметил, что для Америки и для НАТО, которые привыкли себя видеть над правом, над компромиссами или над чужими интересами, разговор на равных с кем-либо в принципе непривычен и считается чуть ли не поражением. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сказал по этому поводу, что "любой диалог с Россией также должен будет учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России". "Мы-то как раз не против, это нас не хотели слышать последние 30 лет – никак не докричимся до "града на холме", - подчеркнул законодатель.
При этом Россия пытается всего лишь объяснить им, что уважать интересы и опасения других стран – это совсем не страшно и вполне демократично, отметил Косачев. "Это и есть воплощение принципа неделимой безопасности, под которым они сами подписались во многих стратегических документах, и отличная альтернатива санкциям, угрозам и бесконечному расширению военных альянсов и движению вооружений к чужим границам", - заключил он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
16:40
Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности
 
В миреСШАВашингтон (город)Константин КосачевНАТОБрюссельРоссияЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"