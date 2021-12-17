https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764282872.html

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 17.12.2021

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова

Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции ухудшилась в десяти регионах РФ, улучшилась в трех, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:08

2021-12-17T17:08

2021-12-17T17:08

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции ухудшилась в десяти регионах РФ, улучшилась в трех, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в 10 регионах, а улучшение мы видим в трех регионах", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, улучшение обстановки произошло в Белгородской и Калининградской областях а также Карачаево-Черкессии. Хуже ситуация стала в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html

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