https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764282872.html
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 17.12.2021
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова
Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции ухудшилась в десяти регионах РФ, улучшилась в трех, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:08
2021-12-17T17:08
2021-12-17T17:08
распространение коронавируса
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татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции ухудшилась в десяти регионах РФ, улучшилась в трех, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в 10 регионах, а улучшение мы видим в трех регионах", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, улучшение обстановки произошло в Белгородской и Калининградской областях а также Карачаево-Черкессии. Хуже ситуация стала в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах, заявила Голикова
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах России, улучшилась в трех