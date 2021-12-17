https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764273271.html
В Татарстане свернули половину ковидных коек из-за снижения заболеваемости
В Татарстане свернули половину ковидных коек из-за снижения заболеваемости - РИА Новости, 17.12.2021
В Татарстане свернули половину ковидных коек из-за снижения заболеваемости
Татарстан свернул половину коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в связи со снижением заболеваемости, часть медучреждений работают полностью в РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:28
2021-12-17T16:28
2021-12-17T16:28
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
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коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Татарстан свернул половину коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в связи со снижением заболеваемости, часть медучреждений работают полностью в штатном режиме, сообщил главный эпидемиолог минздрава республики Дмитрий Лопушов.Часть медицинских организаций, по его словам, полностью перешла на штатный режим работы, но все они находятся в полной готовности вновь вернуться к работе с коронавирусной инфекцией.По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних трех-четырех недель. По ее информации, заболеваемость в прошедшие недели снижалась на 5%, 8% и 18%. Итоги текущей недели будут подведены в понедельник.При этом Патяшина отметила, что в Татарстане сохраняется достаточно высокий уровень тестирования населения. По ее словам, в настоящее время всех лиц с подозрением на любую ОРВИ обязательно обследуют на COVID-19. Для этого системой здравоохранения приобретено достаточное количество экспресс-тестов. Она также напомнила, что пока в республике продолжают действовать все ограничительные мероприятия.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.В республике запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764243854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Татарстане свернули половину ковидных коек из-за снижения заболеваемости
В Татарстане свернули половину коек для лечения от COVID-19 из-за снижения заболеваемости
КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Татарстан
свернул половину коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в связи со снижением заболеваемости, часть медучреждений работают полностью в штатном режиме, сообщил главный эпидемиолог минздрава республики Дмитрий Лопушов.
"Развернутая сеть временных инфекционных госпиталей продолжает работать… С учетом ситуации, которую мы сейчас видим, - снижение заболеваемости - оперативно сокращаются койки. Практически, если считать с самого пика, мы сократили вполовину, всего сейчас развернуто более 3,5 тысячи коек", - сказал Лопушов журналистам.
Часть медицинских организаций, по его словам, полностью перешла на штатный режим работы, но все они находятся в полной готовности вновь вернуться к работе с коронавирусной инфекцией.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних трех-четырех недель. По ее информации, заболеваемость в прошедшие недели снижалась на 5%, 8% и 18%. Итоги текущей недели будут подведены в понедельник.
При этом Патяшина отметила, что в Татарстане сохраняется достаточно высокий уровень тестирования населения. По ее словам, в настоящее время всех лиц с подозрением на любую ОРВИ обязательно обследуют на COVID-19. Для этого системой здравоохранения приобретено достаточное количество экспресс-тестов. Она также напомнила, что пока в республике продолжают действовать все ограничительные мероприятия.
Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
В республике запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.