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В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов
В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов - РИА Новости, 17.12.2021
В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов
Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха и туристических баз РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:25
2021-12-17T15:25
распространение коронавируса
общество
тюменская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 17 дек — РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха и туристических баз в Тюменской области перенесли на 20 января, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своем аккаунте в Instagram.Ранее сообщалось, что в перечисленных заведениях QR-код у посетителей начнут требовать с 3 декабря, затем их ввод был перенесен на 24 декабря в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения.Принятые на оперативном штабе решения он пояснил достаточно высоким уровнем вакцинации в сфере торговли и общественного питания, а также снижением количества заболевших.Помимо этого, при проведении банкетов, свадеб, корпоративов, культурно-просветительских и других массовых мероприятий количество участников можно увеличивать до 70% от общего количества посадочных мест, при условии, что у всех посетителей есть QR-коды или ПЦР сроком до 48 часов, или медотводы с ПЦР, и разделения потоков и индивидуального порционного обслуживания.
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:25 17.12.2021
 
В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов

Тюменские власти разрешили общепиту и бьюти-индустрии еще месяц работать без QR-кодов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 17 дек — РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха и туристических баз в Тюменской области перенесли на 20 января, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своем аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что в перечисленных заведениях QR-код у посетителей начнут требовать с 3 декабря, затем их ввод был перенесен на 24 декабря в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения.
"Система QR-кодов переносится с 24 декабря на 20 января 2022 года для объектов общественного питания, бьюти-индустрии, баз отдыха, ночных клубов, боулинг клубов и т.д.. Для объектов сферы торговли до 20 января отменяется система QR-кодов. Для всех остальных объектов, где деятельность осуществлялась с применением QR-кодов, остается без изменений", - сообщил Пантелеев.
Принятые на оперативном штабе решения он пояснил достаточно высоким уровнем вакцинации в сфере торговли и общественного питания, а также снижением количества заболевших.
Помимо этого, при проведении банкетов, свадеб, корпоративов, культурно-просветительских и других массовых мероприятий количество участников можно увеличивать до 70% от общего количества посадочных мест, при условии, что у всех посетителей есть QR-коды или ПЦР сроком до 48 часов, или медотводы с ПЦР, и разделения потоков и индивидуального порционного обслуживания.
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 16:28В России
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Распространение коронавирусаОбществоТюменская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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