https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764256382.html

В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов

В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов - РИА Новости, 17.12.2021

В Тюменской области общепиту разрешили еще месяц работать без QR-кодов

Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха и туристических баз РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:25

2021-12-17T15:25

2021-12-17T15:25

распространение коронавируса

общество

тюменская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ТЮМЕНЬ, 17 дек — РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха и туристических баз в Тюменской области перенесли на 20 января, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своем аккаунте в Instagram.Ранее сообщалось, что в перечисленных заведениях QR-код у посетителей начнут требовать с 3 декабря, затем их ввод был перенесен на 24 декабря в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения.Принятые на оперативном штабе решения он пояснил достаточно высоким уровнем вакцинации в сфере торговли и общественного питания, а также снижением количества заболевших.Помимо этого, при проведении банкетов, свадеб, корпоративов, культурно-просветительских и других массовых мероприятий количество участников можно увеличивать до 70% от общего количества посадочных мест, при условии, что у всех посетителей есть QR-коды или ПЦР сроком до 48 часов, или медотводы с ПЦР, и разделения потоков и индивидуального порционного обслуживания.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/gosduma-1764078872.html

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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19