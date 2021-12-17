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Путин назвал ситуацию в борьбе с коронавирусом напряженной
Путин назвал ситуацию в борьбе с коронавирусом напряженной - РИА Новости, 17.12.2021
Путин назвал ситуацию в борьбе с коронавирусом напряженной
Ситуация в борьбе с коронавирусом остается напряженной, цифры по заболевшим уменьшились почти наполовину, но возросла смертность, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:33
2021-12-17T14:33
2021-12-17T15:14
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в борьбе с коронавирусом остается напряженной, цифры по заболевшим уменьшились почти наполовину, но возросла смертность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.Он отметил, что совсем недавно в России была 41 тысяча заболевших в день, сегодня это 26-28 тысяч."Вроде бы сокращение почти наполовину, но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано, конечно, так или иначе с ковидом. Не потому что кто-то что-то скрывает, посчитать невозможно последствия", - добавил президент.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:33 17.12.2021 (обновлено: 15:14 17.12.2021)
Путин назвал ситуацию в борьбе с коронавирусом напряженной
Президент Путин: число заболевших COVID-19 уменьшилось, но возросла смертность