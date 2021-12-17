https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764243457.html
Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники
Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021
Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:33
2021-12-17T14:33
2021-12-17T15:47
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их."На носу новогодние праздники, передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия - это предприятия полного безостановочного цикла - будут работать и в праздничные дни. Я хочу к вам обратиться и напомнить всем нашим гражданам, что, конечно, новогодние праздники - это особый период в жизни каждой семьи, хочется встретиться, пообщаться. Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьёзный вопрос", - сказал он на съезде РСПП.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_895b11fc413f5fc7a58bf17394f4c81a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:33 17.12.2021 (обновлено: 15:47 17.12.2021)
Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники
Президент Путин призвал россиян соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники