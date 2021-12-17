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Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники

Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021

Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:33

2021-12-17T14:33

2021-12-17T15:47

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их."На носу новогодние праздники, передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия - это предприятия полного безостановочного цикла - будут работать и в праздничные дни. Я хочу к вам обратиться и напомнить всем нашим гражданам, что, конечно, новогодние праздники - это особый период в жизни каждой семьи, хочется встретиться, пообщаться. Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьёзный вопрос", - сказал он на съезде РСПП.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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