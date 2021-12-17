https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764232358.html
В России пока не было тяжелых пациентов с омикрон-штаммом, сообщил Мурашко
В России пока не было тяжелых пациентов с омикрон-штаммом, сообщил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021
В России пока не было тяжелых пациентов с омикрон-штаммом, сообщил Мурашко
Тяжёлых больных новым штаммом коронавируса "омикрон" в России пока не было, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:58
2021-12-17T13:58
2021-12-17T15:10
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тяжёлых больных новым штаммом коронавируса "омикрон" в России пока не было, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко также отметил, что многие заболевшие штаммом "омикрон" россияне или уже болели коронавирусом, или были вакцинированы, их иммунитет справляется.По его словам, можно предположить, что антител у этих граждан хватает для иммунного ответа новому штамму.
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764237941.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
13:58 17.12.2021 (обновлено: 15:10 17.12.2021)
В России пока не было тяжелых пациентов с омикрон-штаммом, сообщил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: в России пока не было пациентов с "омикроном" в тяжелом состоянии